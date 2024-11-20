Выплата 15 млн грн военным — можно ли гробовые оформить на родственников

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Украинское законодательство предусматривает единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн для родственников погибшего военнослужащего. Ранее члены семьи должны были подавать документы, чтобы получить эти выплаты, но сейчас военным разрешено "завещать" такую материальную помощь своим родным в случае гибели.

Об этом говорится в решении, принятом Кабинетом Министров Украины постановлением №550 от 14 мая 2024 года.

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Личное распоряжение будет состоять в случае гибели/смерти военнослужащего и будет касаться единовременной денежной помощи. Военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные, проверочные, специальные сборы или для службы в военном резерве, имеют право оформить личное распоряжение о выплате помощи конкретному лицу или лицам по выбору, указав их долю в процентах.

Как военному составить завещание

Личное распоряжение можно оформить в произвольной форме, но документ должен содержать следующие обязательные сведения:

ФИО военнослужащего

Военное звание

Дата рождения

Место жительства или пребывания (регистрация)

Идентификационный код

Место и время сложения

Лица, которые получат выплаты, и их доли

В соответствии с требованиями подпись на личном распоряжении должна быть удостоверена командиром воинской части или нотариусом.

После этого командир передает оригинал документа в службу делопроизводства воинской части для регистрации согласно установленному порядку, а именно:

направляет его на хранение в ТЦК;

приобщает к личному делу военнослужащего СБУ или другого органа/военного формирования, кроме ВСУ.

Имеют ли право в ТЦК разглашать содержание завещания

Лица, которым известно содержание распоряжения, обязаны сохранять конфиденциальность и не разглашать его содержание.

Напомним, мы сообщали, кто из родственников военного имеет право на получение выплаты в размере 15 млн гривен в случае его гибели.

Также родственникам можно получать пенсию военного в случае его гибели — какие суммы предусмотрены и на каких условиях это возможно.