Заповіт військового який зник безвісті — що робити з документами

Запалення свічок за загиблими військовослужбовцями. Фото: Reuters

Військові також мають право написати заповіт щодо розпорядження нерухомістю та навіть одноразовою грошовою допомогою своїм рідним у разі загибелі, яку держава зобов'язана виплатити у разі його загибелі. Проте, бувають випадки, коли військовий зникає безвісти. Чи втрачає юридичну силу заповіт військового?

Відповідь на це дав адвокат, керуючий партнер АО "ALIAS" Олександр Горовий для Вчасно.

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Коли заповіт стане чинним у разі зникнення військового безвісти

"Якщо військовослужбовець мав заповіт і зник безвісти — заповіт набере чинності лише після того, як військового визнають загиблим (померлим). Статус зниклого безвісти означає, що людина може бути або в полоні, або в госпіталі (й не може надати жодної інформації про себе), будучи важко пораненою, або загинути, але тіло залишилось на не підконтрольній Україні території", — сказав Олександр Горовий.

Попри це, заповіт буде чинним лише тоді, коли знайдуть тіло військовослужбовця або ж вдасться завдяки аналізу ДНК підтвердити факт його смерті. Також передбачені інші фактори, наприклад, коли суд ухвалює рішення та визнає військового загиблим, але не раніше, ніж через шість місяців з дати присвоєння статусу "зниклий безвісти".

Втім, через два роки, коли закінчиться воєнний стан, всі зниклі безвісти, щодо яких не було позовів до суду для визнання їх загиблими, отримають такий статус автоматично. Тоді й вступлять в дію їхні заповіти, а рідним виплатять одноразову грошову допомогу, якщо на це є підстави й вони за нею звернуться.

Як військовий може "заповідати" 15 млн грн виплату рідним

Важливий аспект: тепер військовослужбовці можуть розпоряджатися не лише власним майном чи статками, які мали на момент загибелі, але й одноразовою грошовою допомогою — тими самими 15 мільйонами гривень, що виплачуються після смерті. Раніше ця сума автоматично переходила до батьків, неповнолітніх дітей (або повнолітніх дітей з інвалідністю) і дружини, а впливати на розподіл коштів було неможливо.

Наприкінці березня 2024 року набув чинності закон №3515-IX, який дає військовим право заздалегідь визначити, хто отримає ці 15 мільйонів у разі їхньої загибелі. Однак навіть у цьому випадку, як і при спадкуванні, якщо у військовослужбовця є малолітні діти, повнолітні діти з інвалідністю або непрацездатні батьки, вони гарантовано отримують 50% від належної їм суми, незалежно від розпорядження.

18 червня 2024 року Уряд ухвалив постанову, яка розширює коло осіб, що мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця. Тепер на таку допомогу можуть претендувати цивільні дружини, онуки загиблого (за умови, що їхні батьки також померли) та діти, які народилися вже після смерті військового.

Адвокат пояснює, що розпорядження одноразовою грошовою допомогою (ОГД) не є заповітом.

Розпорядження щодо одноразової грошової допомоги (ОГД) не є частиною заповіту, тому воно складається та затверджується окремо. При оформленні такого розпорядження військовослужбовець повинен чітко вказати у відсотках частки ОГД для кожного отримувача. Якщо розпорядження охоплює лише частину суми ОГД, то решта коштів розподіляється порівну між членами сім’ї.

Наприклад, якщо у Захисника є троє членів сім’ї, а в розпорядженні зазначено, що 40% ОГД має отримати особа, яка не є членом сім’ї, то решта 60% буде поділена порівну між трьома членами родини. У цьому випадку кожен із них отримає по 20% суми.

Як написати розпорядження одноразовою грошовою допомогою

Військовослужбовець може оформити особисте розпорядження виключно власноруч. Передача права підпису через довіреність у цьому випадку заборонена. Якщо підпис засвідчується нотаріусом, документ оформлюється на спеціальних нотаріальних бланках, як це передбачено роз’ясненнями Міністерства юстиції.

Особливість розпорядження щодо ОГД полягає в тому, що для його "скасування" діє той самий принцип, що й для заповіту: кожне нове засвідчене розпорядження автоматично анулює попереднє.

Затвердження такого розпорядження має здійснювати нотаріус або командир військової частини. У разі засвідчення командиром, документ передається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з якого військовослужбовець був мобілізований. При цьому зміст розпорядження залишається конфіденційним і не підлягає розголошенню до моменту смерті військового.

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