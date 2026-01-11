Відео
Друга черга — хто претендує на виплату за загиблого

Друга черга — хто претендує на виплату за загиблого

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 05:46
Виплати за загиблого військового - друга черга родичів на виплату
Похорон загиблого на фронті військовослужбовця. Фото: zaxid.net

Друга черга родичів має право претендувати на одноразову грошову допомогу, яку виплачують за загиблого військового, тільки за відсутності першої черги. До другої черги зараховані дві категорії найближчих родичів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Дві черги родичів на виплату

Українська держава гарантує виплату одноразової грошової допомоги близьким родичам загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця.

Якщо військовослужбовець не залишив після себе особистого розпорядження, то на виплату можуть претендувати родичі, які розділені на дві черги — першу і другу.

При цьому родичі другої черги отримають право на грошову допомогу лише за відсутність родичів першої черги.

Друга черга — які дві категорії до неї зараховані

До родичів другої черги належать від категорії спорідненості з військовослужбовцем.

По-перше, це повнолітні діти загиблого військового.

Друга категорія — це рідні брати і сестри військовослужбовця, який загинув на фронті.

Сюди також належать, після змін у законодавстві, й неповнорідні брати та сестри, тобто такі, яких по крові пов’язує із загиблим тільки батько чи тільки мати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, до якої черги належать діти загиблих військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, чому родина зниклого безвісти військової отримує не усі гроші, а лише частину.

ЗСУ діти військовослужбовці загиблі грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
