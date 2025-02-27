Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Чому родина зниклого безвісти воїна отримає не усі гроші arrow

Чому родина зниклого безвісти воїна отримає не усі гроші

27 лютого 2025 05:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати родині зниклого безвісти - розмір виплат
Військовослужбовець з дружиною. Фото: "Вечірній Київ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Родичі зниклого безвісти військовослужбовця можуть отримати до 50% від загальної суми належного воїну грошового забезпечення. Інша частина має дочекатися повернення військового, або перейде у його спадщину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Перша і друга черга родичів військовослужбовця

Близькі родичі зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання виплати за цього військового.

Родичі першої черги отримують 50% усього грошового забезпечення, яке належало військовослужбовцю, що зник безвісти.

Родичі другої черги отримують (якщо у воїна немає родичів першої черги) 20% від загальної суми виплат.

Юрист Євген Корнійчук пояснив, чому виплачуються не усі 100%, і куди діваються невиплачена частина грошового забезпечення.

Чому виплачуються не усі гроші, куди вони діваються

"Невиплачені кошти залишаються у військовій частині доти, доки захисник не повернеться", — підкреслив Корнійчук.

У випадку ж, коли військовослужбовець загинув чи визнаний судом померлим, ці кошти будуть зараховані до його спадщини — і виплачені у відповідності до українського законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі виплати грошей родинам зниклих безвісти військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи має надати родина зниклого безвісти військового, аби отримати відповідні виплати.

виплати родина військові зниклі безвісти військовослужбовці
Реклама
Реклама
Реклама