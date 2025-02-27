Виплати родині зниклого безвісти - розмір виплат

Військовослужбовець з дружиною. Фото: "Вечірній Київ"

Родичі зниклого безвісти військовослужбовця можуть отримати до 50% від загальної суми належного воїну грошового забезпечення. Інша частина має дочекатися повернення військового, або перейде у його спадщину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Перша і друга черга родичів військовослужбовця

Близькі родичі зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання виплати за цього військового.

Родичі першої черги отримують 50% усього грошового забезпечення, яке належало військовослужбовцю, що зник безвісти.

Родичі другої черги отримують (якщо у воїна немає родичів першої черги) 20% від загальної суми виплат.

Юрист Євген Корнійчук пояснив, чому виплачуються не усі 100%, і куди діваються невиплачена частина грошового забезпечення.

Чому виплачуються не усі гроші, куди вони діваються

"Невиплачені кошти залишаються у військовій частині доти, доки захисник не повернеться", — підкреслив Корнійчук.

У випадку ж, коли військовослужбовець загинув чи визнаний судом померлим, ці кошти будуть зараховані до його спадщини — і виплачені у відповідності до українського законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі виплати грошей родинам зниклих безвісти військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи має надати родина зниклого безвісти військового, аби отримати відповідні виплати.