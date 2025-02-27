Виплати родині зниклого безвісти - розмір виплат

Чому родина зниклого безвісти воїна отримає не усі гроші
Родичі зниклого безвісти військовослужбовця можуть отримати до 50% від загальної суми належного воїну грошового забезпечення. Інша частина має дочекатися повернення військового, або перейде у його спадщину.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Перша і друга черга родичів військовослужбовця
Близькі родичі зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання виплати за цього військового.
Родичі першої черги отримують 50% усього грошового забезпечення, яке належало військовослужбовцю, що зник безвісти.
Родичі другої черги отримують (якщо у воїна немає родичів першої черги) 20% від загальної суми виплат.
Юрист Євген Корнійчук пояснив, чому виплачуються не усі 100%, і куди діваються невиплачена частина грошового забезпечення.
Чому виплачуються не усі гроші, куди вони діваються
"Невиплачені кошти залишаються у військовій частині доти, доки захисник не повернеться", — підкреслив Корнійчук.
У випадку ж, коли військовослужбовець загинув чи визнаний судом померлим, ці кошти будуть зараховані до його спадщини — і виплачені у відповідності до українського законодавства.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі виплати грошей родинам зниклих безвісти військовослужбовців.
Додамо, ми повідомляли про те, які документи має надати родина зниклого безвісти військового, аби отримати відповідні виплати.
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