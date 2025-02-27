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Почему семья пропавшего без вести воина получит не все деньги

27 февраля 2025 05:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты семье пропавшего без вести - размер выплат
Военнослужащий с женой. Фото: "Вечірній Київ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Родственники пропавшего без вести военнослужащего могут получить до 50% от общей суммы причитающегося воину денежного обеспечения. Остальная часть должна дождаться возвращения военного, или перейдет в его наследство.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Первая и вторая очередь родственников военнослужащего

Близкие родственники пропавшего без вести военнослужащего имеют право на получение выплаты за этого военного.

Родственники первой очереди получают 50% всего денежного обеспечения, которое принадлежало военнослужащему, пропавшему без вести.

Родственники второй очереди получают (если у воина нет родственников первой очереди) 20% от общей суммы выплат.

Юрист Евгений Корнийчук объяснил, почему выплачиваются не все 100%, и куда деваются невыплаченная часть денежного обеспечения.

Почему выплачиваются не все деньги, куда они деваются

"Невыплаченные средства остаются в воинской части до тех пор, пока защитник не вернется", — подчеркнул Корнийчук.

В случае же, когда военнослужащий погиб или признан судом умершим, эти средства будут зачислены в его наследство — и выплачены в соответствии с украинским законодательством.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе выплаты денег семьям пропавших без вести военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы должна предоставить семья пропавшего без вести военного, чтобы получить соответствующие выплаты.

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