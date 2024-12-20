Зниклі безвісти — документи для оформлення виплат на зниклого військового

Грошове забезпечення для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

На військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти, продовжує нараховуватися грошове забезпечення. Для того, аби отримати ці кошти, родичі військового мають надати пакет відповідних документів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Родина військовослужбовця, який зник безвісти під час бойових дій чи виконання бойових (спеціальних) завдань, має право отримати одноразову компенсацію.

Також родина може отримати грошове забезпечення, яке нараховується зниклому безвісти військовослужбовцю.

Документи для отримання виплат

Для того, аби оформити виплати, близькі родичі військовослужбовця, зниклого безвісти, мають надати відповідні документи.

Це:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб.

Також, за наявності у сім’ї дітей, надаються копії свідоцтв про їхнє народження.

Крім того, особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків — треба надати копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як нараховують виплати за бойові завдання.

Також ми повідомляли про те, які виплати надаються військовослужбовцям під час звільнення з лав ЗСУ.