Пропавшие без вести — документы для оформления выплат на пропавшего военного

Денежное довольствие для украинских военных. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

На пропавших без вести военнослужащих ВСУ продолжает начисляться денежное обеспечение. Для того чтобы получить эти средства, родственники военного должны предоставить пакет соответствующих документов.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты родственникам пленных

Семья военнослужащего, пропавшего без вести во время боевых действий или выполнения боевых (специальных) задач, имеет право получить одноразовую компенсацию.

Также семья может получить денежное довольствие, которое начисляется пропавшему без вести военнослужащему.

Документы для получения выплат

Для того чтобы оформить выплаты, близкие родственники военнослужащего, пропавшего без вести, должны предоставить соответствующие документы.

Это:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

копия свидетельства о браке.

Также при наличии в семье детей предоставляются копии свидетельств об их рождении.

Кроме того, лицам, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — нужно предоставить копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

Напомним, мы ранее писали о том, как начисляют выплаты за боевые задания.

Также мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим во время увольнения из рядов ВСУ.