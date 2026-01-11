Выплаты за погибшего военного - вторая очередь родственников на выплату

Похороны погибшего на фронте военнослужащего. Фото: zaxid.net

Вторая очередь родственников имеет право претендовать на единовременную денежную помощь, которую выплачивают за погибшего военного, только при отсутствии первой очереди. Ко второй очереди зачислены две категории ближайших родственников.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Две очереди родственников на выплату

Украинское государство гарантирует выплату единовременной денежной помощи близким родственникам погибшего или пропавшего без вести военнослужащего.

Если военнослужащий не оставил после себя личного распоряжения, то на выплату могут претендовать родственники, которые разделены на две очереди — первую и вторую.

При этом родственники второй очереди получат право на денежную помощь только при отсутствии родственников первой очереди.

Вторая очередь — какие две категории в нее зачислены

К родственникам второй очереди относятся от категории родства с военнослужащим.

Во-первых, это совершеннолетние дети погибшего военного.

Вторая категория — это родные братья и сестры военнослужащего, погибшего на фронте.

Сюда также относятся, после изменений в законодательстве, и неполнородные братья и сестры, то есть такие, которых по крови связывает с погибшим только отец или только мать.

Напомним, мы ранее писали о том, к какой очереди относятся дети погибших военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, почему семья пропавшего без вести военного получает не все деньги, а лишь часть.