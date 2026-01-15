Выплаты семье погибшего военного - как доказать родственную связь

Выплаты за погибшего воина — какие семейные документы нужны
Близкие родственники военнослужащего ВСУ, который погиб на войне, могут получить от государства соответствующую выплату. Но для этого им нужно доказать факт родственной связи с погибшим.
Об этом сообщал официальный сайт Министерства обороны Украины.
Подтверждение родственных связей
Родственники погибших военнослужащих имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства.
Эта норма касается и семей пропавших без вести и пленных военнослужащих.
Для того, чтобы получить эти средства, члены семьи военного должны предоставить документы, которые, в частности, подтверждают родственные связи.
Копии каких документов надо предоставить
Жена погибшего военнослужащего (муж погибшей военнослужащей) должна предоставить копию свидетельства о браке.
Можно заменить этот документ копией выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака.
Дети погибшего воина должны предоставить копии свидетельства о рождении или выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения.
Родители же должны предоставить копию свидетельства о рождении военнослужащего или копию выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения.
Если родителей лишали родительских прав, а потом вернули им эти права — нужна еще и копия решения суда о восстановлении прав.
