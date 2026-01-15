Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты за погибшего воина — какие семейные документы нужны

Выплаты за погибшего воина — какие семейные документы нужны

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 05:36
Выплаты семье погибшего военного - как доказать родственную связь
Прощание с погибшим военным. Фото: "Волинські новини"

Близкие родственники военнослужащего ВСУ, который погиб на войне, могут получить от государства соответствующую выплату. Но для этого им нужно доказать факт родственной связи с погибшим.

Об этом сообщал официальный сайт Министерства обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Подтверждение родственных связей

Родственники погибших военнослужащих имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства.

Эта норма касается и семей пропавших без вести и пленных военнослужащих.

Для того, чтобы получить эти средства, члены семьи военного должны предоставить документы, которые, в частности, подтверждают родственные связи.

Копии каких документов надо предоставить

Жена погибшего военнослужащего (муж погибшей военнослужащей) должна предоставить копию свидетельства о браке.

Можно заменить этот документ копией выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака.

Дети погибшего воина должны предоставить копии свидетельства о рождении или выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения.

Родители же должны предоставить копию свидетельства о рождении военнослужащего или копию выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения.

Если родителей лишали родительских прав, а потом вернули им эти права — нужна еще и копия решения суда о восстановлении прав.

Напомним, мы ранее писали о том, сможет ли получить выплату за погибшего на войне отца сын, который не проживал вместе с ним.

Добавим, мы сообщали о том, какие права в вопросе выплат родственникам погибшего военнослужащего имеет его гражданская жена.

выплаты ВСУ семья документы военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации