Выплаты семье погибшего военного - как доказать родственную связь

Близкие родственники военнослужащего ВСУ, который погиб на войне, могут получить от государства соответствующую выплату. Но для этого им нужно доказать факт родственной связи с погибшим.

Об этом сообщал официальный сайт Министерства обороны Украины.

Подтверждение родственных связей

Родственники погибших военнослужащих имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства.

Эта норма касается и семей пропавших без вести и пленных военнослужащих.

Для того, чтобы получить эти средства, члены семьи военного должны предоставить документы, которые, в частности, подтверждают родственные связи.

Копии каких документов надо предоставить

Жена погибшего военнослужащего (муж погибшей военнослужащей) должна предоставить копию свидетельства о браке.

Можно заменить этот документ копией выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака.

Дети погибшего воина должны предоставить копии свидетельства о рождении или выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения.

Родители же должны предоставить копию свидетельства о рождении военнослужащего или копию выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения.

Если родителей лишали родительских прав, а потом вернули им эти права — нужна еще и копия решения суда о восстановлении прав.

