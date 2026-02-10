Виплати за зниклого безвісти військового - право другої черги на виплату

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 92 ОШБр

Різні близькі родичі мають різне право на отримання грошової допомоги від держави у випадку зникнення безвісти військовослужбовця ЗСУ. Юристи пояснили, коли право на виплату отримують родичі другої черги, а також — хто входить до цієї черги.

Як повідомляють Новини.LIVE

Виплата батьку, а не брату

Близькі родичі військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни (а також були убиті чи взяті у полон), мають право на отримання грошової допомоги від держави.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що на війні зник його рідний брат — і що виплату отримав не він, а їхній батько, який "існував тільки на папері".

Чоловік поцікавився, чому грошову допомогу отримав формальний батько, а не справжній близький родич.

"На жаль, право на виплату грошового забезпечення першочергово мають дружина, діти та батьки", — пояснив громадянину, коментуючи цю ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Скільки отримають родичі другої черги

Усі згадані вище родичі входять до так званої першої черги чи першого ступеню споріднення.

"Тільки у разі відсутності родичів першого ступеня споріднення грошову допомогу отримують брати або сестри, та й то за певних обставин", — наголосив юрист.

Айвазян додав, що виплата родичам другого ступеню споріднення буде меншою, ніж першого — 20% грошового забезпечення, а не 50%.

