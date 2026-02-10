Видео
Україна
Видео

Выплаты семье пропавшего без вести — когда право получает 2 очередь

Выплаты семье пропавшего без вести — когда право получает 2 очередь

Дата публикации 10 февраля 2026 03:43
Выплаты за пропавшего без вести военного - право второй очереди на выплату
Военнослужащие ВСУ. Фото: 92 ОШБр

Разные близкие родственники имеют разное право на получение денежной помощи от государства в случае пропажи без вести военнослужащего ВСУ. Юристы объяснили, когда право на выплату получают родственники второй очереди, а также - кто входит в эту очередь.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Выплата отцу, а не брату

Близкие родственники военнослужащих, пропавших без вести во время войны (а также были убиты или взяты в плен), имеют право на получение денежной помощи от государства.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что на войне пропал его родной брат — и что выплату получил не он, а их отец, который "существовал только на бумаге".

Мужчина поинтересовался, почему денежную помощь получил формальный отец, а не настоящий близкий родственник.

"К сожалению, право на выплату денежного обеспечения в первую очередь имеют жена, дети и родители", — пояснил гражданину, комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Сколько получат родственники второй очереди

Все упомянутые выше родственники входят в так называемую первую очередь или первую степень родства.

"Только в случае отсутствия родственников первой степени родства денежную помощь получают братья или сестры, да и то при определенных обстоятельствах", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что выплата родственникам второй степени родства будет меньше, чем первой — 20% денежного обеспечения, а не 50%.

Напомним, мы ранее писали о том, какая разница в размере выплат семье погибшего на войне и умершего в рядах ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, когда выплаты родственникам погибшего или пропавшего без вести будут отменены.

выплаты ВСУ семья пропавшие без вести военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
