Україна
Гроші за загиблого — які паспорти анулюють виплату

Гроші за загиблого — які паспорти анулюють виплату

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 03:43
Виплати родичам загиблого - хто з родичів не отримає гроші
Похорон загиблого військовослужбовця. Фото: Reuters / Роман Балюк

Дві категорії близьких родичів не зможуть претендувати на отримання грошової допомоги після загибелі військовослужбовця. Однією із цих категорій є ті родичі, які постійно проживають на території Росії чи Білорусі.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Хто отримає грошову допомогу за загиблого воїна

Близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання грошової допомоги.

На ці кошти мають право претендувати перш за все ті, кого військовослужбовець вказав у особистому розпорядженні.

Якщо воїн не встиг чи не захотів оформити цей документ, кошти будуть видані близьким родичам загиблого відповідної черги (першої чи другої).

Заборона на виплату — кого вона стосується

Та існує виняток, коли близькі родичі загиблого військовослужбовця не отримають гроші від держави, незалежно від того, вписані вони у особисте розпорядження чи входять до однієї із черг.

"Виплати грошового забезпечення не здійснюються особам, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору", — пояснили у Міністерстві оборони.

Це ж обмеження стосується і громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також особ, які постійно проживають на території цих країн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, навіщо оформлюється та де зберігається особисте розпорядження військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме складається особисте розпорядження, яке регулює виплати близьким родичам загиблого військовослужбовця.

виплати Білорусь Росія загиблі грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
