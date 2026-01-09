Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Деньги за погибшего — какие паспорта аннулируют выплату

Деньги за погибшего — какие паспорта аннулируют выплату

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 03:43
Выплаты родственникам погибшего - кто из родственников не получит деньги
Похороны погибшего военнослужащего. Фото: Reuters / Роман Балюк

Две категории близких родственников не смогут претендовать на получение денежной помощи после гибели военнослужащего. Одной из этих категорий являются те родственники, которые постоянно проживают на территории России или Беларуси.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто получит денежную помощь за погибшего воина

Близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение денежной помощи.

На эти средства имеют право претендовать прежде всего те, кого военнослужащий указал в личном распоряжении.

Если воин не успел или не захотел оформить этот документ, средства будут выданы близким родственникам погибшего соответствующей очереди (первой или второй).

Запрет на выплату — кого он касается

Но существует исключение, когда близкие родственники погибшего военнослужащего не получат деньги от государства, независимо от того, вписаны они в личное распоряжение или входят в одну из очередей.

"Выплаты денежного обеспечения не осуществляются лицам, которые осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору", — пояснили в Министерстве обороны.

Это же ограничение касается и граждан Российской Федерации или Республики Беларусь, а также лиц, постоянно проживающих на территории этих стран.

Напомним, мы ранее писали о том, зачем оформляется и где хранится личное распоряжение военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, как именно составляется личное распоряжение, которое регулирует выплаты близким родственникам погибшего военнослужащего.

выплаты Беларусь Россия погибшие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации