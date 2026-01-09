Выплаты родственникам погибшего - кто из родственников не получит деньги

Похороны погибшего военнослужащего. Фото: Reuters / Роман Балюк

Две категории близких родственников не смогут претендовать на получение денежной помощи после гибели военнослужащего. Одной из этих категорий являются те родственники, которые постоянно проживают на территории России или Беларуси.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Кто получит денежную помощь за погибшего воина

Близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение денежной помощи.

На эти средства имеют право претендовать прежде всего те, кого военнослужащий указал в личном распоряжении.

Если воин не успел или не захотел оформить этот документ, средства будут выданы близким родственникам погибшего соответствующей очереди (первой или второй).

Запрет на выплату — кого он касается

Но существует исключение, когда близкие родственники погибшего военнослужащего не получат деньги от государства, независимо от того, вписаны они в личное распоряжение или входят в одну из очередей.

"Выплаты денежного обеспечения не осуществляются лицам, которые осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору", — пояснили в Министерстве обороны.

Это же ограничение касается и граждан Российской Федерации или Республики Беларусь, а также лиц, постоянно проживающих на территории этих стран.

