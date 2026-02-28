Родственники пропавшего без вести воина - какие права имеют на выплату совершеннолетние дети

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 27 ОАБр, 41 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

В случае пропажи военнослужащего его родственники получают право на получение государственной выплаты. Юристы объяснили, в какую очередь включены совершеннолетние дети военного.

Пропавший без вести военный — выплата семье

Близкие родственники военнослужащих, пропавших без вести во время боевых действий, имеют право на получение государственной выплаты. Это право предоставляется, если военнослужащий ранее не оставлял личного распоряжения относительно этой выплаты.

Если распоряжения нет, то право на выплату получают близкие родственники. К юристам обратились граждане, которые являются совершеннолетними детьми пропавшего без вести военнослужащего.

Граждане поинтересовались, имеют ли они право на получение соответствующей государственной выплаты. Эти люди отметили, что сейчас выплату получает мать пропавшего без вести военнослужащего.

Право совершеннолетних детей военного на выплату

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что сейчас выплата начисляется согласно закону. "К сожалению, Вы не имеете права на выплаты денежного обеспечения", — подчеркнул Айвазян.

Юрист объяснил, почему происходит именно так. Он отметил, что мать военного является родственником первой очереди, а совершеннолетние дети — родственниками второй очереди.

"В случае отсутствия личного распоряжения на случай плена и лиц, которые являются родственниками первой очереди, денежное обеспечение выплачивается совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий", — подчеркнул Айвазян. То есть, резюмировал юрист, пока мать военнослужащего жива, его совершеннолетние дети не будут иметь права на получение государственной выплаты.

