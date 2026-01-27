Виплати родичам полоненого - причина припинення виплат

Виплати родині полоненого — коли вони припиняються
Якщо військовослужбовець Збройних сил України добровільно здався в полон чи дезертирував з армії, його родичам перестануть виплачувати кошти відразу після того, як ця інформація буде достовірно встановлена. У Міноборони пояснили, що станеться із грошима, які на той момент вже виплатили.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Припинення виплат родичам полоненого
Близькі родичі військовослужбовця, який потрапив у полон, мають право на державну виплату.
Ця виплата не є безстроковою, у Міноборони пояснили, коли саме вона має бути припинена.
Це стосується тих винятків, коли потрапляння в полон чи зникнення безвісти не є таким, що визнається державою законним.
"Членам сім’ї військовослужбовця виплата грошового забезпечення припиняється з дня з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі його в полон, самовільного залишення військової частини, місця служби або дезертирування", — йшлося у поясненні військового відомства.
Що буде з уже виплаченими грошима
У Міністерстві оборони зазначили, що про таке рішення мають оголосити відповідним наказом та інформують заявника.
"При цьому раніше виплачене членам сімей таких військовослужбовців грошове забезпечення з них не утримується", — також йдеться у поясненні МО.
Тож отримані раніше гроші збережуться за родичами полоненого, навіть якщо він, як виявиться у певний момент, здався ворогу добровільно.
