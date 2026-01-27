Виплати родичам полоненого - причина припинення виплат

Повернення з російського полону. Фото: Міноборони

Якщо військовослужбовець Збройних сил України добровільно здався в полон чи дезертирував з армії, його родичам перестануть виплачувати кошти відразу після того, як ця інформація буде достовірно встановлена. У Міноборони пояснили, що станеться із грошима, які на той момент вже виплатили.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Припинення виплат родичам полоненого

Близькі родичі військовослужбовця, який потрапив у полон, мають право на державну виплату.

Ця виплата не є безстроковою, у Міноборони пояснили, коли саме вона має бути припинена.

Це стосується тих винятків, коли потрапляння в полон чи зникнення безвісти не є таким, що визнається державою законним.

"Членам сім’ї військовослужбовця виплата грошового забезпечення припиняється з дня з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі його в полон, самовільного залишення військової частини, місця служби або дезертирування", — йшлося у поясненні військового відомства.

Що буде з уже виплаченими грошима

У Міністерстві оборони зазначили, що про таке рішення мають оголосити відповідним наказом та інформують заявника.

"При цьому раніше виплачене членам сімей таких військовослужбовців грошове забезпечення з них не утримується", — також йдеться у поясненні МО.

Тож отримані раніше гроші збережуться за родичами полоненого, навіть якщо він, як виявиться у певний момент, здався ворогу добровільно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго розглядається заява родичів полоненого військовослужбовця щодо державної виплати.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з родичів має право на отримання виплат за полоненого військовослужбовця.