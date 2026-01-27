Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты семье пленного — когда они прекращаются

Выплаты семье пленного — когда они прекращаются

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 03:42
Выплаты родственникам пленного - причина прекращения выплат
Возвращение из российского плена. Фото: Минобороны

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины добровольно сдался в плен или дезертировал из армии, его родственникам перестанут выплачивать средства сразу после того, как эта информация будет достоверно установлена. В Минобороны объяснили, что произойдет с деньгами, которые на тот момент уже выплатили.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Прекращение выплат родственникам пленного

Близкие родственники военнослужащего, попавшего в плен, имеют право на государственную выплату.

Эта выплата не является бессрочной, в Минобороны объяснили, когда именно она должна быть прекращена.

Это касается тех исключений, когда попадание в плен или исчезновение без вести не является таким, что признается государством законным.

"Членам семьи военнослужащего выплата денежного обеспечения прекращается со дня выяснения в установленном законодательством порядке обстоятельств относительно добровольной сдачи его в плен, самовольного оставления воинской части, места службы или дезертирства", — говорилось в объяснении военного ведомства.

Что будет с уже выплаченными деньгами

В Министерстве обороны отметили, что о таком решении должны объявить соответствующим приказом и информируют заявителя.

"При этом ранее выплаченное членам семей таких военнослужащих денежное обеспечение с них не удерживается", — также говорится в объяснении МО.

Поэтому полученные ранее деньги сохранятся за родственниками пленного, даже если он, как окажется в определенный момент, сдался врагу добровольно.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго рассматривается заявление родственников пленного военнослужащего о государственной выплате.

Добавим, мы сообщали о том, кто из родственников имеет право на получение выплат за пленного военнослужащего.

выплаты ВСУ семья пленные дезертир
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации