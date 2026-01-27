Выплаты родственникам пленного - причина прекращения выплат

Выплаты семье пленного — когда они прекращаются
Если военнослужащий Вооруженных сил Украины добровольно сдался в плен или дезертировал из армии, его родственникам перестанут выплачивать средства сразу после того, как эта информация будет достоверно установлена. В Минобороны объяснили, что произойдет с деньгами, которые на тот момент уже выплатили.
Прекращение выплат родственникам пленного
Близкие родственники военнослужащего, попавшего в плен, имеют право на государственную выплату.
Эта выплата не является бессрочной, в Минобороны объяснили, когда именно она должна быть прекращена.
Это касается тех исключений, когда попадание в плен или исчезновение без вести не является таким, что признается государством законным.
"Членам семьи военнослужащего выплата денежного обеспечения прекращается со дня выяснения в установленном законодательством порядке обстоятельств относительно добровольной сдачи его в плен, самовольного оставления воинской части, места службы или дезертирства", — говорилось в объяснении военного ведомства.
Что будет с уже выплаченными деньгами
В Министерстве обороны отметили, что о таком решении должны объявить соответствующим приказом и информируют заявителя.
"При этом ранее выплаченное членам семей таких военнослужащих денежное обеспечение с них не удерживается", — также говорится в объяснении МО.
Поэтому полученные ранее деньги сохранятся за родственниками пленного, даже если он, как окажется в определенный момент, сдался врагу добровольно.
