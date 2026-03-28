Выплаты совершеннолетним детям погибшего может получить их мать

Дочь погибшего воина на его похоронах. Фото: Лановецкая громада

Совершеннолетние дети имеют право на единовременную государственную помощь в случае гибели отца на войне. Это касается даже совершеннолетних детей. Они могут передать право на получение средств матери, даже несмотря на то, что она уже находится в другом браке и не является женой погибшему.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выплаты родственникам погибшего

Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на получение государственной помощи. Помощь предоставляется в соответствии с личным распоряжением, а если его нет, то родственники классифицируются по двум очередям родства.

Дети военнослужащего относятся к обеим очередям. Совершеннолетние дети, несмотря на то, что являются членами второй очереди, могут получить выплату.

К юристам обратился мать совершеннолетних детей погибшего военнослужащего. Женщина рассказала, что они сейчас находятся за границей, но стремятся получить соответствующую государственную выплату.

Читайте также:

Новый брак матери не влияет на выплату для детей

Гражданка поинтересовалась, может ли она получить эти средства за детей. При этом женщина добавила, что уже не состоит в браке с погибшим, потому что имеет другого мужа.

Юристы объяснили, комментируя эту ситуацию, что брак бывшей жены погибшего не влияет на государственную выплату для его детей. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Ваш нынешний брак никоим образом не лишает Ваших детей права на выплаты за их биологического отца".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как можно получить выплату в такой ситуации. Айвазян отметил: "Как законный представитель своих несовершеннолетних детей Вы имеете на это право".

Владислав Дерий подробнее рассказал о процессе получения денег матерью детей погибшего: "Поскольку Ваш сын совершеннолетний, он должен подавать заявление на свою долю выплат самостоятельно. Если он не может приехать, то ему нужно оформить на Вас доверенность. Это можно сделать в консульстве Украины или у иностранного нотариуса с проставлением апостиля".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, к какой очереди в вопросе выплат причисляют детей погибшего воина.

Несовершеннолетние дети считаются лицами первой очереди, которые имеют право на выплаты, если военный не оставил личного распоряжения. А вот совершеннолетние дети, которые тоже могут получить выплаты за погибшего отца, считаются лицами второй очереди.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеют ли право совершеннолетние дети на выплаты за пропавшего без вести военнослужащего.

Совершеннолетние дети пропавшего без вести военнослужащего причисляются к родственникам второй очереди. Соответственно, они получают право на государственную выплату только в случае, если у пропавшего нет живых родственников первой очереди.