Выплаты совершеннолетним детям погибшего может получить их мать
Совершеннолетние дети имеют право на единовременную государственную помощь в случае гибели отца на войне. Это касается даже совершеннолетних детей. Они могут передать право на получение средств матери, даже несмотря на то, что она уже находится в другом браке и не является женой погибшему.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Выплаты родственникам погибшего
Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на получение государственной помощи. Помощь предоставляется в соответствии с личным распоряжением, а если его нет, то родственники классифицируются по двум очередям родства.
Дети военнослужащего относятся к обеим очередям. Совершеннолетние дети, несмотря на то, что являются членами второй очереди, могут получить выплату.
К юристам обратился мать совершеннолетних детей погибшего военнослужащего. Женщина рассказала, что они сейчас находятся за границей, но стремятся получить соответствующую государственную выплату.
Новый брак матери не влияет на выплату для детей
Гражданка поинтересовалась, может ли она получить эти средства за детей. При этом женщина добавила, что уже не состоит в браке с погибшим, потому что имеет другого мужа.
Юристы объяснили, комментируя эту ситуацию, что брак бывшей жены погибшего не влияет на государственную выплату для его детей. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Ваш нынешний брак никоим образом не лишает Ваших детей права на выплаты за их биологического отца".
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как можно получить выплату в такой ситуации. Айвазян отметил: "Как законный представитель своих несовершеннолетних детей Вы имеете на это право".
Владислав Дерий подробнее рассказал о процессе получения денег матерью детей погибшего: "Поскольку Ваш сын совершеннолетний, он должен подавать заявление на свою долю выплат самостоятельно. Если он не может приехать, то ему нужно оформить на Вас доверенность. Это можно сделать в консульстве Украины или у иностранного нотариуса с проставлением апостиля".
Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, к какой очереди в вопросе выплат причисляют детей погибшего воина.
Несовершеннолетние дети считаются лицами первой очереди, которые имеют право на выплаты, если военный не оставил личного распоряжения. А вот совершеннолетние дети, которые тоже могут получить выплаты за погибшего отца, считаются лицами второй очереди.
Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеют ли право совершеннолетние дети на выплаты за пропавшего без вести военнослужащего.
Совершеннолетние дети пропавшего без вести военнослужащего причисляются к родственникам второй очереди. Соответственно, они получают право на государственную выплату только в случае, если у пропавшего нет живых родственников первой очереди.
