Виплати бійцям з інвалідністю: яку допомогу можуть отримати захисники України

Військовослужбовець на кріслі колісному.

У разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовці можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про одноразову виплату. Розмір цієї суми залежатиме від прожиткового мінімуму, який станом на зараз становить три тисячі 328 гривень.

Про це 17 квітня повідомили в Міністерстві оборони України.

Яку допомогу надають бійцям з інвалідністю

Якщо військовий отримав інвалідність унаслідок захисту Батьківщини або виконання службових обов'язків (поранення, контузія, травма, каліцтво) розмір допомоги сягне:

для I групи — 400-кратний прожитковий мінімум, що становить мільйон 331 тисячу 200 гривень;

для ІІ групи — 300-кратний прожитковий мінімум, тобто 998 тисяч 400 гривень;

для ІІІ групи — 250-кратний прожитковий мінімум, що дорівнює 832 тисячам гривень.

Якщо інвалідність пов'язана з проходженням військової служби (захворювання або нещасний випадок, не пов'язані безпосередньо з бойовими діями), суми є такими:

для I групи — 120-кратний прожитковий мінімум, тобто 399 тисяч 360 гривень;

для ІІ групи — 300-кратний прожитковий мінімум, що дорівнює 299 тисячам 520 гривням;

для ІІІ групи — 250-кратний прожитковий мінімум, що становить 232 тисячі 960 гривень.

Ті самі суми (120/90/70 кратних прожиткових мінімумів) передбачаються для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов'язаних на зборах.

Якщо військовому не встановили інвалідність, але він частково втратив працездатність, розмір одноразової грошової допомоги залежатиме від відсотку втрати працездатності:

для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також мобілізованих — відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму (232 тисячі 960 гривень);

для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов’язаних, призваних на збори, — відсоток від 50-кратного прожиткового мінімуму (166 тисяч 400 гривень).

Наприклад, для контрактників та мобілізованих, які на 20% утратили працездатність розмір грошової допомоги складе 46 тисяч 592 гривні.

Якщо за результатами переогляду встановили вищу групу інвалідності або змінили її причинний зв'язок, бійцю виплатить різницю між нової сумою та сумою, яку йому надали раніше. Аби отримати одноразову грошову допомогу, чинним військовослужбовцям треба звернутися до військової частини, а звільненим — до ТЦК та СП.

