Брати не отримають виплату за загиблого військового

Прощання із загиблим військовим.

Близькі родичі військовослужбовця мають право на отримання виплати у випадку загибелі військового. Але не усі родичі можуть претендувати на таку виплату. Зокрема, рідні брати не входять до списку родичів, які мають право на успадкування цієї грошової допомоги.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виплата родичам загиблого

Держава гарантує українським військовослужбовцям низку одноразових виплат. Також на виплати можуть претендувати і близькі родичі військових.

Це, зокрема, може статися тоді, коли військовослужбовець загинув під час бойових дій. Тоді одноразова грошова допомога буде нарахована на банківські рахунки близьких родичів.

До юристів звернувся громадянка, яка поцікавилася нюансами виплати родичам загиблого військового. Зокрема, її зацікавило, чи отримають гроші рідні брати військовослужбовця.

Брати не підпадають під виплати

Юристи наголосили, що теоретично ця категорія родичів може претендувати на виплату у випадку загибелі військовослужбовця, який є їхнім рідним братом. Але це можливо лише у випадку складення самим військовим особистого розпорядження, якщо у цьому документі будуть вказані його рідні брати.

Якщо ж такого документу немає, ситуація змінюється. Адвокатка Ангеліна Лисак зазначила: "Якщо загиблий не написав особисте розпорядження, в якому вказав рідних братів, то ні, рідні брати права на такі виплати не мають".

Фахівці також нагадали, які саме категорії близьких родичів мають право на отримання виплат. Це дружина / чоловік, батьки, діти і навіть онуки, якщо їхні батьки на момент загибелі військового уже померли.

Для того, аби почати отримувати виплату за загиблого військовослужбовця, його родичі мають надати свідоцтво про смерть військового. Та не завжди це свідоцтво можна отримати з об’єктивних причин. У такому випадку потрібне рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Згідно із чинним українським законодавством, близькі родичі загиблих військових мають право на державну виплату. Її можна отримати як особисто, так і за посередництва законних представників цих осіб. Для цього треба оформити довіреність, наприклад, у одному із українських консульств, якщо ці родичі перебувають за кордоном.