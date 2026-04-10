Законний представник може отримати гроші за родину загиблого воїна

Прощання із загиблим воїном. Фото: Курненська територіальна громада

Згідно із чинним українським законодавством, близькі родичі загиблих військових мають право на державну виплату. Її можна отримати як особисто, так і за посередництва законних представників цих осіб. Для цього треба оформити довіреність, наприклад, у одному із українських консульств, якщо ці родичі перебувають за кордоном.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виплати родичам загиблого військового

Близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на одноразову грошову допомогу. Ця виплата нараховується за двома різними принципами.

Якщо військовослужбовець оформив особисте розпорядження, то кошти отримають люди, які вказані у цьому документі. Також гроші будуть виплачені неповнолітнім дітям та недієздатним батькам військового, навіть якщо вони і не вказані у особистому розпорядженні.

Якщо особисте розпорядження не було складене, то список близьких родичів, яким буде надана грошова допомога, визначається законодавством. Ці родичі, крім того, поділяються на дві черги наслідування, першу і другу, із відповідним ступенем пріоритетності.

Потрібна довіреність на виплату

До юристів звернулися громадяни щодо питання виплати за загиблого військовослужбовця. Ці громадяни (діти військового, який загинув на фронті) зараз перебувають за кордоном.

Вони поцікавилися, чи є можливість отримати кошти не особисто, а за допомогою законного представника. Юристи запевнили, що такий крок є цілком правомірним.

Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді матері дітей загиблого війського: "Як законний представник своїх дітей, Ви маєте на це право". Юрист Владислав Дерій пояснив, як це зробити: "Якщо діти загиблого військового не можуть приїхати, то їм потрібно оформити на Вас довіреність. Це можна зробити в консульстві України або в іноземного нотаріуса з проставленням апостиля".

За словами правозахисниці Людмили Денісової, раніше родини отримували компенсації цілком законно, на підставі судових рішень та чинних на той момент норм. Водночас згодом в законодавстві з'явилася норма про "добровільне" повернення таких коштів, яка наразі трактується державними органами по-різному.

Для того, аби почати отримувати виплату за загиблого військовослужбовця, його родичі мають надати свідоцтво про смерть військового. Та не завжди це свідоцтво можна отримати з об’єктивних причин. У такому випадку потрібне рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.