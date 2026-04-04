Виплати родичам загиблих починаються після видачі свідоцтва про смерть

Прощання із загиблим воїном. Фото: Курненська територіальна громада

Для того, аби почати отримувати виплату за загиблого військовослужбовця, його родичі мають надати свідоцтво про смерть військового. Та не завжди це свідоцтво можна отримати з об’єктивних причин. У такому випадку потрібне рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Виплати родичам загиблого

Близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання державної грошової допомоги. Ця виплата раніше здійснювалася згідно із вимогами закону родичам першої чи другої черги.

Зараз же з’явився ще один варіант з виплатою. Це виплата для осіб, які вказані у особистому розпорядженні, створеному самим військовослужбовцем.

Втім, у будь-якому випадку для початку виплати потрібно зафіксувати загибель військового. У Міністерстві оборони пояснили, які документи мають надати для цього родичі загиблого чи особи, вказані у особистому розпорядженні.

Читайте також:

Два необхідні документи

Перш за все це, звісна річ, свідоцтво про смерть військового. У Міноборони підкреслили: "Підставою для нарахування ОГД є свідоцтво про смерть, видане органом ДРАЦС".

Та далеко не у всіх випадках близькі родичі мають свідоцтво про смерть військовослужбовця. І проблема тут не у самих громадянах, а у неможливості скласти такий документ. У військовому відомстві пояснили, що робити у такій ситуації.

За інформацією МО, алгоритм у такому випадку наступний: "Якщо тіло не знайдено або ДРАЦС відмовив у реєстрації, підставою є рішення суду, що набрало законної сили (судова процедура встановлення факту смерті або оголошення особи померлою за статтями 247–260 ЦПК України). Дата актового запису про смерть, зазначена у свідоцтві, є датою виникнення права на виплату ОГД".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи мають право на виплату за загиблого військовослужбовця його повнолітні діти.

Повнолітні діти зниклого безвісти військовослужбовця зараховуються до родичів другої черги. Відповідно, вони отримують право на державну виплату тільки у випадку, якщо у зниклого немає живих родичів першої черги.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що гроші за полоненого виплачуються повністю лише у ситуації з особистим розпорядженням.

Якщо ж особисте розпорядження не складене, то близькі родичі полоненого військовослужбовця отримають лише 50% від загальної суми допомоги. Інша частина депонується і зберігається до повернення військового з полону.