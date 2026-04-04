Выплаты родственникам погибших начинаются после выдачи свидетельства о смерти

Прощание с погибшим воином. Фото: Курненская территориальная громада

Для того, чтобы начать получать выплату за погибшего военнослужащего, его родственники должны предоставить свидетельство о смерти военного. Но не всегда это свидетельство можно получить по объективным причинам. В таком случае требуется решение суда об объявлении военнослужащего умершим.

Выплаты родственникам погибшего

Близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение государственной денежной помощи. Эта выплата ранее осуществлялась согласно требованиям закона родственникам первой или второй очереди.

Сейчас же появился еще один вариант с выплатой. Это выплата для лиц, которые указаны в личном распоряжении, созданном самим военнослужащим.

Впрочем, в любом случае для начала выплаты нужно зафиксировать гибель военного. В Министерстве обороны объяснили, какие документы должны предоставить для этого родственники погибшего или лица, указанные в личном распоряжении.

Два необходимых документа

Прежде всего это, конечно же, свидетельство о смерти военного. В Минобороны подчеркнули: "Основанием для начисления ОДП является свидетельство о смерти, выданное органом ГРАГС".

Но далеко не во всех случаях близкие родственники имеют свидетельство о смерти военнослужащего. И проблема здесь не в самих гражданах, а в невозможности составить такой документ. В военном ведомстве объяснили, что делать в такой ситуации.

По информации МО, алгоритм в таком случае следующий: "Если тело не найдено или ГРАГС отказал в регистрации, основанием является решение суда, вступившее в законную силу (судебная процедура установления факта смерти или объявления лица умершим по статьям 247-260 ГПК Украины). Дата актовой записи о смерти, указанная в свидетельстве, является датой возникновения права на выплату ОДП".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеют ли право на выплату за погибшего военнослужащего его совершеннолетние дети.

Совершеннолетние дети пропавшего без вести военнослужащего причисляются к родственникам второй очереди. Соответственно, они получают право на государственную выплату только в случае, если у пропавшего нет живых родственников первой очереди.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что деньги за пленного выплачиваются полностью только в ситуации с личным распоряжением.

Если же личное распоряжение не составлено, то близкие родственники пленного военнослужащего получат лишь 50% от общей суммы помощи. Остальная часть депонируется и сохраняется до возвращения военного из плена.