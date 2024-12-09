Гибель военнослужащего - оформление документов и где оформлять свидетельство о смерти

Где оформить свидетельство о смерти погибшего воина
Для того, чтобы оформить свидетельство о смерти, родственники погибшего военнослужащего имеют один год с момента гибели. Документы нужно подавать в ЗАГС.
Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.
Что должна сделать воинская часть
Перед оформлением документов семья погибшего военнослужащего должна узнать, оформила ли воинская часть свидетельство о смерти военного.
Если в воинской части этого не сделали, то у семьи погибшего военнослужащего есть один год с момента гибели воина.
Свидетельство о смерти оформляется в органе регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) по зарегистрированному месту жительства военнослужащего, месту гибели или месту захоронения.
Какие документы нужно подать в ЗАГС
Родственники погибшего военного должны предоставить в ЗАГС соответствующие документы.
Это, в частности, врачебная справка о смерти (форма 106/о). Эта справка должна быть выдана патологоанатом после исследования тела погибшего военнослужащего.
Форму 106/о следует подавать вместе с заявлением о государственной регистрации смерти.
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