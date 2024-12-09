Гибель военнослужащего - оформление документов и где оформлять свидетельство о смерти

Похороны погибшего военнослужащего. Фото: "Цензор"

Для того, чтобы оформить свидетельство о смерти, родственники погибшего военнослужащего имеют один год с момента гибели. Документы нужно подавать в ЗАГС.

Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.

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Перед оформлением документов семья погибшего военнослужащего должна узнать, оформила ли воинская часть свидетельство о смерти военного.

Если в воинской части этого не сделали, то у семьи погибшего военнослужащего есть один год с момента гибели воина.

Свидетельство о смерти оформляется в органе регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) по зарегистрированному месту жительства военнослужащего, месту гибели или месту захоронения.

Какие документы нужно подать в ЗАГС

Родственники погибшего военного должны предоставить в ЗАГС соответствующие документы.

Это, в частности, врачебная справка о смерти (форма 106/о). Эта справка должна быть выдана патологоанатом после исследования тела погибшего военнослужащего.

Форму 106/о следует подавать вместе с заявлением о государственной регистрации смерти.

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Также мы сообщали, от чего зависит размер таких выплат.