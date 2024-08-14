Хто має право на виплати за загиблого воїна — детальніше про сумми та порядок виплат

Військова форма та прапор. Фото: Depositphotos

Сім'ї кожного військовослужбовця Збройних сил України, який загинув під час повномасштабної війни, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року, розмір цієї компенсації складає 15 мільйонів гривень. У 2024 році було розширено категорії осіб, які мають право на цю допомогу.

Про це розповідає "Сила правди" з посиланням на Український центр соціологічних досліджень та соціальних ініціатив.

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Хто має право на отримання компенсації

Члени сім'ї загиблого військовослужбовця мають право на грошову допомогу згідно зі статтею 16 Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей".

Військовослужбовець може скласти особисте розпорядження щодо розподілу одноразової допомоги серед конкретних осіб, визначаючи їхні частки. Однак неповнолітні та непрацездатні діти, вдова (вдівець), а також непрацездатні батьки загиблого мають право на отримання виплати незалежно від такого розпорядження. Їм гарантовано не менше 50% від загальної суми допомоги.

Хто може претендувати на компенсацію:

Діти, включаючи усиновлених, зачатих під час життя загиблого та народжених після його смерті, а також ті, відносно яких загиблий був позбавлений батьківських прав.

зачатих під час життя загиблого та народжених після його смерті, а також ті, відносно яких загиблий був позбавлений батьківських прав. Один із подружжя , який пережив загиблого.

, який пережив загиблого. Батьки (усиновлювачі) загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні права були поновлені на момент загибелі.

якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні права були поновлені на момент загибелі. Внуки загиблого, якщо їхні батьки також загинули.

якщо їхні батьки також загинули. Особа, яка проживала з загиблим як член однієї сім’ї, але не перебувала з ним у шлюбі, за умови, що цей факт встановлено судом.

але не перебувала з ним у шлюбі, за умови, що цей факт встановлено судом. Утриманці загиблого, які повністю залежали від нього матеріально.

Однак, для отримання допомоги претенденти не повинні проживати на території Російської Федерації або Білорусі. Крім того, особи, засуджені за державну зраду, колабораціонізм або пособництво державі-агресору, також не мають права на цю виплату.

Які документи потрібні

Після отримання свідоцтва про смерть військовослужбовця від військового комісаріату або військової частини, родина повинна звернутися до військового командування загиблого для отримання додаткових документів. Протягом 10 днів командир військової частини передає родичам такі документи:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини.

Документ, що засвідчує причини та обставини загибелі військовослужбовця.

Витяг з особової справи про склад сім’ї загиблого.

З цими документами члени сім’ї повинні звернутися до районного ТЦК та СП з заявою про призначення виплати, додавши до неї:

документи, що підтверджують загибель військовослужбовця та обставини його смерті;

особисті документи заявника;

документи, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим (свідоцтво про шлюб, народження дітей тощо).

Якщо є рішення суду про опіку або батьківське піклування, їх також слід надати.

Що впливає на розмір виплат

Розмір допомоги залежить від обставин загибелі військового. У разі загибелі захисника під час бойових дій на фронті, його родичі мають право на виплату в розмірі 15 мільйонів гривень. Якщо ж військовий загинув під час проходження служби, але не в бойових діях, розмір виплати буде значно менший.

Наразі держава виплачує родинам загиблих воїнів дві суми: 15 млн та 2,15 млн грн:

Виплата у розмірі 15 мільйонів гривень передбачена сімʼям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблого.

передбачена сімʼям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблого. Виплата у розмірі 2 мільйони 150 тисяч гривень (750 прожиткових мінімумів) передбачена у разі загибелі добровольця, який не був оформлений в жодній із військових структур (ця сума залежить від прожиткового мінімуму, тому з року в рік може змінюватися).

Сума допомоги виплачується поетапно:

спочатку 1/5 від загальної суми;

решта 4/5 виплачуються протягом наступних 40 місяців. Гроші перераховуються на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Важливо відзначити, що родичі, які мають право на отримання виплат, можуть відмовитися від них на користь іншого члена сім'ї. Якщо хтось із членів родини відмовляється від виплати або не звернувся за нею протягом трьох років, їхня частка розподіляється між іншими особами, що мають право на компенсацію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, згідно із законодавством, виплата гарантованої державою одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця обмежується, якщо доведено, що загиблий перебував у стані алкогольного сп’яніння під час вчинення дій, що призвели до його смерті. Виплата не надається також у випадку, коли смерть військовослужбовця або втрата працездатності стали результатом активних дій, здійснених ним у стані алкогольного сп’яніння.

Ми також писали, що сім'ї або батьки загиблих військових можуть отримати допомогу на поховання, а також компенсацію витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків. Для цього необхідно подати лікарське свідоцтво та свідоцтво про смерть, на основі яких видається витяг з Реєстру про смерть.