Перелік нещасних випадків, за яких сім'ям загиблих військових не виплатять грошову допомогу

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Згідно із законодавством, виплата гарантованої державою одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця обмежується, якщо доведено, що загиблий перебував у стані алкогольного сп’яніння під час вчинення дій, що призвели до його смерті. Виплата не надається також у випадку, коли смерть військовослужбовця або втрата працездатності стали результатом активних дій, здійснених ним у стані алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у постанові Верховного Суду по від 18 березня 2024 року справі №120/13997/21-а, повідомляє Судово-юридична газета.

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Детальніше про справу

Жінка, яка представляє інтереси неповнолітніх дітей, подала позов до адміністративного суду проти Міністерства оборони. Вона попросила:

Визнати протиправним і скасувати пункт 1 протоколу засідання комісії Міністерства оборони України, що розглядає питання призначення і виплати одноразової грошової допомоги та компенсацій.

Зобов’язати Міністерство оборони призначити та виплатити дітям одноразову грошову допомогу у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року у зв’язку зі смертю їхнього батька-військовослужбовця.

Позов обґрунтовується тим, що діти померлого військовослужбовця подали документи для виплати одноразової грошової допомоги відповідно до статті 13 Закону "Про соціальний захист і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Однак комісія Міноборони відмовила у виплаті, вказавши на причину смерті — набряк головного мозку, психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.

Вінницький окружний адміністративний суд 28 квітня 2023 року і Сьомий апеляційний адміністративний суд 18 липня 2023 року залишили позов без задоволення. Суди зазначили, що закон не поширюється на членів сімей військовослужбовців, які померли через алкогольне або наркотичне сп’яніння, посилаючись на лікарське свідоцтво, наказ командира в/ч та акт про службове розслідування.

Що вирішив суд

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу жінки, яка оскаржувала рішення щодо одноразової грошової допомоги у зв’язку зі смертю військовослужбовця. Суд підтвердив правильність попередніх рішень, оскільки згідно з пунктами 1–3 ч. 2 ст. 16 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей":

Одноразова грошова допомога призначається у випадках загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби.

Також допомога надається, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, що мали місце під час служби або протягом року після звільнення з військової служби.

Допомога передбачена для військовозобов’язаних або резервістів, які загинули під час виконання обов’язків служби або перебування у військовому резерві.

Причина відмови у виплаті:

Смерть військовослужбовця була викликана набряком головного мозку, психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю, що не відповідає умовам для отримання одноразової грошової допомоги за цим законом.

У протоколі засідання військово-лікарської комісії зазначено, що захворювання та причина смерті військовослужбовця були пов’язані з проходженням військової служби. Однак комісія Міністерства оборони України, розглядаючи питання про призначення одноразової грошової допомоги, відмовила в її виплаті дочкам померлого. Причина відмови полягає в тому, що лікарське свідоцтво про смерть вказує на набряк головного мозку, психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, що, за нормами закону, не є підставою для отримання допомоги.

Чому ще можуть відмовити у виплатах родині загиблого військового

Відповідно до ч. 1 ст. 16-4 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", одноразова грошова допомога не призначається і не виплачується у випадках, якщо смерть, поранення, інвалідність або часткова втрата працездатності є наслідком:

вчинення злочину або адміністративного правопорушення;

дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, шкоди здоров’ю або самогубства (окрім випадків доведення до самогубства, встановленого судом);

подання завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати допомоги.

Згідно з чинним законодавством, одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовця є гарантованою державою виплатою, яка надається лише у визначених випадках.

Однак така допомога не призначається, якщо смерть військовослужбовця є наслідком:

вчинення злочину чи адміністративного правопорушення,

дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння,

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, шкоди здоров’ю або самогубства.

У цьому випадку колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що смерть військовослужбовця була спричинена тривалим вживанням алкоголю. Судді підтвердили, що рішення Міністерства оборони про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги було прийнято у межах повноважень та відповідно до чинного законодавства.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні триває повномасштабна війна. На жаль, багато українських військових щодня зазнають поранень та віддають свої життя за свободу та незалежність країни. Водночас держава передбачила для родин загиблих воїнів компенсацію — одноразову грошову допомогу.

Ми також писали, що для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених.