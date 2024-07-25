Список несчастных случаев, при которых семьям погибших военных не выплатят денежную помощь

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Согласно законодательству, выплата гарантированного государством единовременного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего ограничивается, если доказано, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения при совершении действий, повлекших его смерть. Выплата не производится также в случае, когда смерть военнослужащего или потеря трудоспособности стали результатом активных действий, совершенных им в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда по от 18 марта 2024 дела №120/13997/21-а, сообщает Судебно-юридическая газета.

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Детальнее о деле

Женщина, представляющая интересы несовершеннолетних детей, подала иск в административный суд против Министерства обороны. Она попросила:

Признать противоправным и отменить пункт 1 протокола заседания комиссии Министерства обороны Украины, которая рассматривает вопрос назначения и выплаты единовременного пособия и компенсаций.

Обязать Министерство обороны назначить и выплатить детям единовременное пособие в размере 500-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года в связи со смертью их отца-военнослужащего.

Иск обосновывается тем, что дети умершего военнослужащего подали документы для выплаты единовременного пособия в соответствии со статьей 13 Закона "О социальной защите и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Однако комиссия Минобороны отказала в выплате, указав на причину смерти — отек головного мозга, психические и поведенческие нарушения вследствие употребления алкоголя.

Винницкий окружной административный суд 28 апреля 2023 г. и Седьмой апелляционный административный суд 18 июля 2023 г. оставили иск без удовлетворения. Суды отметили, что закон не распространяется на членов семей военнослужащих, умерших из-за алкогольного или наркотического опьянения, ссылаясь на врачебное свидетельство, приказ командира в/ч и акт о служебном расследовании.

Что решил суд

Кассационный административный суд Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу женщины, которая обжаловала решение о единовременной денежной помощи в связи со смертью военнослужащего. Суд подтвердил правильность предыдущих решений, поскольку согласно пунктам 1-3 ч. 2 ст. 16 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей":

Единовременная денежная помощь назначается в случаях гибели военнослужащего при исполнении им обязанностей или вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы.

Также помощь оказывается, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, имевших место во время службы или в течение года после увольнения с военной службы.

Помощь предусмотрена для военнообязанных или резервистов, погибших при исполнении обязанностей службы или пребывания в военном резерве.

Причина отказа в выплате:

Смерть военнослужащего была вызвана отеком головного мозга, психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления алкоголя, что не отвечает условиям получения одноразовой денежной помощи по этому закону.

В протоколе заседания военно-врачебной комиссии отмечено, что заболевание и причина смерти военнослужащего были связаны с прохождением военной службы. Однако комиссия Министерства обороны Украины, рассматривая вопрос о назначении единовременной денежной помощи, отказала в ее выплате дочерям умершего. Причина отказа состоит в том, что врачебное свидетельство о смерти указывает на отек головного мозга, психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя, что по нормам закона не является основанием для получения помощи.

Почему еще могут отказать в выплатах семье погибшего военного

Согласно ч. 1 ст. 16-4 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", единовременная денежная помощь не назначается и не выплачивается в случаях, если смерть, ранение, инвалидность или частичная потеря трудоспособности является следствием:

совершение преступления или административного правонарушения;

действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного причинения телесного повреждения, вреда здоровью или самоубийству (кроме случаев доведения до самоубийства, установленного судом);

предоставление заведомо ложных сведений для назначения и выплаты пособия.

Согласно действующему законодательству, единовременная денежная помощь в случае гибели (смерти) военнослужащего является гарантированным государством выплатой, предоставляемой только в определенных случаях.

Однако такая помощь не назначается, если смерть военнослужащего является следствием:

совершение преступления или административного правонарушения,

действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,

умышленного причинения телесного повреждения, вреда здоровью или самоубийству.

В этом случае коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу, что смерть военнослужащего была вызвана продолжительным употреблением алкоголя. Судьи подтвердили, что решение Министерства обороны об отказе в назначении единовременного пособия было принято в пределах полномочий и в соответствии с действующим законодательством.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине идет полномасштабная война. К сожалению, многие украинские военные ежедневно испытывают ранения и отдают свои жизни за свободу и независимость страны. В то же время государство предусмотрело компенсацию для семей погибших воинов — одноразовую денежную помощь.

Мы также писали, что для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.