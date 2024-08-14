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Выплаты за погибшего военного — кто имеет право получить деньги

14 августа 2024 14:26
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кто имеет право на выплаты за погибшего воина — подробнее о суммах и порядке выплат
Военная форма и флаг. Фото: Depositphotos
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Семьи каждого военнослужащего Вооруженных сил Украины, погибшего во время полномасштабной войны, имеют право на получение единовременной денежной помощи. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года, размер этой компенсации составляет 15 миллионов гривен. В 2024 году были расширены категории лиц, имеющих право на эту помощь.

Об этом сообщает "Сила правди" со ссылкой на Украинский центр социологических исследований и социальных инициатив.

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Кто имеет право на получение компенсации

Члены семьи погибшего военнослужащего имеют право на денежную помощь согласно статье 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Военнослужащий может составить личное распоряжение о распределении единовременной помощи среди конкретных лиц, определяя их доли. Однако несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, вдова (вдовец), а также нетрудоспособные родители погибшего имеют право на получение выплаты независимо от такого распоряжения. Им гарантировано не менее 50% от общей суммы пособия.

Кто может претендовать на компенсацию:

  • Дети, включая усыновленных, зачатых во время жизни погибшего и родившихся после его смерти, а также тех, в отношении которых погибший был лишен родительских прав.
  • Один из супругов, переживший погибшего.
  • Родители (усыновители) погибшего, если они не были лишены родительских прав или их права были восстановлены к моменту гибели.
  • Внуки погибшего, если их родители тоже погибли.
  • Лицо, проживавшее с погибшим как член одной семьи, но не состоявшее с ним в браке, при условии, что этот факт установлен судом.
  • Иждивенцы погибшего, которые полностью зависели от него материально.

Однако для получения помощи претенденты не должны проживать на территории Российской Федерации или Белоруссии. Кроме того, лица, осужденные за государственную измену, коллаборационизм или пособничество государству-агрессору, также не имеют права на эту выплату.

Какие документы нужны

После получения свидетельства о смерти военнослужащего от военного комиссариата или воинской части семья должна обратиться в военное командование погибшего для получения дополнительных документов. В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам следующие документы:

  • Выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части.
  • Документ, удостоверяющий причины и обстоятельства гибели военнослужащего.
  • Выписка из личного дела о составе семьи погибшего.

С этими документами члены семьи должны обратиться в районный ТЦК и СП с заявлением о назначении выплаты, добавив к ней:

  • документы, подтверждающие гибель военнослужащего и обстоятельства его смерти;
  • личные документы заявителя;
  • документы, подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, рождении детей и т.п.).

Если есть решение суда об опеке или родительском попечении, их также следует предоставить.

Что влияет на размер выплат

Размер пособия зависит от обстоятельств гибели военного. В случае гибели защитника во время боевых действий на фронте его родственники имеют право на выплату в размере 15 миллионов гривен. Если же военный погиб при прохождении службы, но не в боевых действиях, размер выплаты будет значительно меньше.

В настоящее время государство выплачивает семьям погибших воинов две суммы: 15 млн и 2,15 млн грн:

  • Выплата в размере 15 миллионов гривен предусмотрена семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего.
  • Выплата в размере 2 миллиона 150 тысяч гривен (750 прожиточных минимумов) предусмотрена в случае гибели добровольца, который не был оформлен ни в одной из военных структур (эта сумма зависит от прожиточного минимума, поэтому из года в год может изменяться).

Сумма пособия выплачивается поэтапно :

  • сначала 1/5 от общей суммы;
  • остальные 4/5 выплачиваются в течение следующих 40 месяцев. Деньги перечисляются на банковский счет, указанный в заявлении.

Важно отметить, что родственники, имеющие право на получение выплат, могут отказаться от них в пользу другого члена семьи. Если кто-либо из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, их доля распределяется между другими лицами, имеющими право на компенсацию.

Что еще нужно знать

Напомним, согласно законодательству, выплата гарантированного государством единовременного пособия в случае гибели военнослужащего ограничивается, если доказано, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения при совершении действий, повлекших его смерть. Выплата не производится также в случае, когда смерть военнослужащего или потеря трудоспособности стали результатом активных действий, совершенных им в состоянии алкогольного опьянения.

Мы также писали, что семьи или родители погибших военных могут получить пособие на погребение, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и сооружение надгробий. Для этого необходимо подать врачебное свидетельство и свидетельство о смерти, на основе которых выдается выписка из Реестра о смерти.

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