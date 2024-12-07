Загибель військового — хто доставляє тіло загиблого з фронту

Остання дорога загиблого українського воїна. Фото: Бориславська міська рада

Тіло загиблого на війні військовослужбовця Збройних сил України має бути доставлено із зони бойових дій до місця поховання протягом трьох днів. За цей процес відповідає командир військової частини, де служив загиблий.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Хто має доставити тіло загиблого додому і коли

Після того, як військовослужбовець загинув у зоні бойових дій, за передачу його тіла для патологоанатомічного дослідження, перевезення тіла до місця поховання та організацію поховання відповідає командир його військової частини.

Згідно з вимогами законодавства, тіло військовослужбовця мають доставити до місця поховання не пізніше ніж за три дні.

Як передаються особисті речі загиблого військового

Крім того, військова частина, в якій служив загиблий військовослужбовець, має передати комусь із родичів полеглого воїна усі його особисті речі.

Процес передачі речей має бути засвідчений відповідним актом, підписаним уповноваженим представником військової частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як зміниться розмір допомоги родині загиблого військовослужбовця у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, хто має право на виплати за загиблого військового.