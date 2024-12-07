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Кто отвечает за тело погибшего военного до погребения

7 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Гибель военного — кто доставляет тело погибшего с фронта
Последний путь погибшего украинского воина. Фото: Бориславский городской совет.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Тело погибшего на войне военнослужащего Вооруженных сил Украины должно быть доставлено из зоны боевых действий в место захоронения в течение трех дней. За этот процесс отвечает командир воинской части, где служил погибший.

Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.

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После того как военнослужащий погиб в зоне боевых действий, за передачу его тела для патологоанатомического исследования, перевозку тела к месту захоронения и организацию захоронения отвечает командир его воинской части.

Согласно требованиям законодательства, тело военнослужащего должны доставить к месту захоронения не позднее чем через три дня.

Как передаются личные вещи погибшего военного

Кроме того, воинская часть, в которой служил погибший военнослужащий, обязана передать кому-то из родственников павшего воина все его личные вещи.

Процесс передачи вещей должен быть удостоверен соответствующим актом, подписанным уполномоченным представителем воинской части.

Напомним, мы ранее писали о том, как изменится размер пособия семье погибшего военнослужащего в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, кто имеет право на выплаты погибшего военного.

ВСУ военные похороны военнослужащие погибшие

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