Грошова допомога сім'ям загиблих військових-2025 — які будуть виплати

Прощання з загиблих військовим. Фото: УНІАН

В Україні в 2025 році сім'ї загиблих військовослужбовців матимуть право на отримання грошової допомоги, що може досягати 15 мільйонів гривень, залежно від обставин загибелі. Для отримання виплат необхідно підготувати певний пакет документів і подати його до відповідних органів.

Про те, хто може отримати виплати та який розмір грошової допомоги, розповідає OBOZ.UA.

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Хто має право на виплати

У 2025 році грошові виплати сім'ям загиблих військовослужбовців залишаться на рівні 15 мільйонів гривень до скасування воєнного стану. Це рішення уряду України має на меті підтримку родин загиблих героїв, які віддали своє життя на захист країни. Грошову допомогу можуть отримати найближчі родичі загиблого військовослужбовця.

До таких осіб відносяться:

батьки загиблого;

подружжя (чоловік або дружина);

діти до 18 років (включаючи усиновлених або зачатих до смерті військовослужбовця);

утриманці загиблого, які отримували від нього основну фінансову допомогу.

Право на виплати також мають повнолітні діти до 23 років, якщо вони навчаються та отримували аліменти. Брати, сестри та онуки загиблого, які стали особами з інвалідністю до 18 років і перебували на повному утриманні загиблого, також можуть отримати грошову допомогу. Виплати розподіляються рівними частинами між усіма правомірними членами сім'ї. Проте родичі, які проживають за кордоном або були засуджені за державну зраду чи співпрацю з агресором, не мають права на ці виплати.

Який розмір виплат у 2025 році

Основна сума виплати для сімей загиблих військових складає 15 мільйонів гривень, і ця сума залишатиметься фіксованою протягом воєнного стану, а уряд зможе переглянути її лише після його завершення.

Для отримання грошової допомоги родичі загиблого мають зібрати певний пакет документів і подати їх до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) або через державний портал Дія. Необхідні документи включають:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ про причини та обставини загибелі;

витяг з особової справи про склад сім’ї;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

свідоцтво про народження загиблого (для виплати батькам);

свідоцтво про шлюб (для виплати подружжю);

свідоцтво про народження дитини (для виплати дітям).

Важливо, що процес подання документів спростився завдяки можливості подачі через портали Дія та ЦНАП (Центри надання адміністративних послуг), що дозволяє родичам загиблих швидше отримувати необхідну допомогу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, держава встановила виплати родинам загиблих захисників України на рівні 15 мільйонів гривень. Проте, за словами військового юриста Тараса Боровського, з виплатами не все так просто і отримати відразу ці гроші неможливо.

Також ми розповідали, що в Україні в разі загибелі військовослужбовця його дружина має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Члени сімей загиблих захисників також можуть отримати одноразову фінансову допомогу від держави.