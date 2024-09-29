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Виплати вдовам військових в Україні — який розмір допомоги в 2024 році

29 вересня 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Які виплати отримують вдови військових в Україні — деталі
Військова форма та прапор. Фото: Depositphotos
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні в разі загибелі військовослужбовця його дружина має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Члени сімей загиблих захисників також можуть отримати одноразову фінансову допомогу від держави.

Новини.LIVE розповідають, яку допомогу можна отримати в разі загибелі українського захисника.

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Пенсія по втраті годувальника

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", матері та дружини (або чоловіки) військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, можуть отримати дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років.

Для оформлення пенсії необхідно мати страховий стаж не менше 20 років. Важливо зазначити, що після досягнення 55 років пенсія по втраті годувальника надається батькам та дружині (чоловіку) незалежно від тривалості страхового стажу.

Розмір пенсії по втраті годувальника для родичів військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, визначається наступним чином:

  • Для одного з батьків або дружини (чоловіка) — 70% грошового забезпечення загиблого, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї. Мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7 800 гривень.
  • Для дитини — також 70% грошового забезпечення загиблого. Якщо дітей кілька, кожна з них отримує по 50% грошового забезпечення, але не менше 6 100 гривень на кожну дитину.

Одноразова виплата 15 мільйонів

Члени сімей захисників України, які загинули на фронті або померли протягом року після отримання поранення, мають право на державну допомогу. Розмір одноразової грошової допомоги становитиме не менше 15 мільйонів гривень.

Варто підкреслити, що ця допомога виплачується не лише сім'ям українців, а й родинам іноземців та осіб без громадянства, які законно виконували військову службу та захищали суверенітет України.

Законодавство визначає коло осіб, які мають право на виплати після загибелі військовослужбовця, до яких входять:

  • Діти (включаючи усиновлених), які були народжені після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загибла особа була позбавлена батьківських прав за життя.
  • Вдова або вдівець.
  • Батьки або усиновлювачі загиблого, за умови, що вони не були позбавлені батьківських прав, або їхні права були поновлені.
  • Онуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли.
  • Цивільні дружини та чоловіки, за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт спільного проживання підтверджено судовим рішенням.
  • Інші особи, які за законом перебували на утриманні загиблого.

Важливо зазначити, що відповідно до закону, 15 мільйонів гривень розподіляються між усіма членами сім'ї в рівних частинах.

Які ще виплати можна отримати

Нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення розмірів грошових компенсацій для військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення та мають І-ІІІ групу інвалідності. Крім того, також були збільшені виплати для родин у разі загибелі бійця. Важливо зазначити, що ці зміни не стосуються бойових дій.

Йдеться про компенсації, які виплачуються у випадках, коли військовий загинув або отримав поранення під час проходження військової служби, але не в умовах бойових дій. Раніше розмір компенсації у разі загибелі військового (не в бойових умовах) становив 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Отже, одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) захисника або захисниці України виплачується членам сім'ї в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому сталася загибель (смерть). Наразі прожитковий мінімум складає 3 028 гривень, що означає, що виплата становить 2 мільйони 271 тисячу гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на отримання соціальної допомоги. Ці виплати надаються навіть повнолітнім дітям до певного віку, незалежно від того, чи вони навчаються у вищих навчальних закладах, чи ні.

Ми також писали, що компенсація за загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця надається близьким родичам за державний кошт. При цьому факт розлучення батьків загиблого військового не впливає на виплату компенсації.

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