Какие выплаты получают вдовы военных в Украине — детали

Военная форма и флаг. Фото: Depositphotos

В Украине при гибели военнослужащего его жена имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца. Члены семей погибших защитников также могут получить единовременную финансовую помощь от государства.

Новини.LIVE рассказывают, какую помощь можно получить при гибели украинского защитника.

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Пенсия по потере кормильца

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, могут получить досрочную пенсию по возрасту после достижения 50 лет.

Для оформления пенсии необходимо иметь страховой стаж не менее 20 лет. Важно отметить, что по достижении 55 лет пенсия по потере кормильца предоставляется родителям и жене (мужу) независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсии по потере кормильца для родственников военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, определяется следующим образом:

Для одного из родителей или жены (супруга) — 70% денежного довольствия погибшего, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Минимальная пенсионная выплата не может быть менее 7 800 гривен.

Для ребенка — также 70% денежного довольствия погибшего. Если детей несколько, каждый из них получает по 50% денежного довольствия, но не менее 6 100 гривен на каждого ребенка.

Единовременная выплата 15 миллионов

Члены семей защитников Украины, погибших на фронте или умерших в течение года после получения ранения, имеют право на государственную помощь. Размер единовременного пособия будет составлять не менее 15 миллионов гривен.

Следует подчеркнуть, что эта помощь выплачивается не только семьям украинцев, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые законно выполняли военную службу и защищали суверенитет Украины.

Законодательство определяет круг лиц, имеющих право на выплаты после гибели военнослужащего, в которые входят:

Дети (включая усыновленных), рожденные после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав при жизни.

Вдова или вдовец.

Родители или усыновители погибшего при условии, что они не были лишены родительских прав, или их права были восстановлены.

Внуки погибшего, если к моменту его смерти их родители также умерли.

Гражданские супруги и мужья, при условии, что они не состоят в других официальных браках, а факт совместного проживания подтвержден судебным решением.

Другие лица, по закону находившиеся на содержании погибшего.

Важно отметить, что согласно закону 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.

Какие еще выплаты можно получить

Недавно Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении размеров денежных компенсаций для военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения и имеющих I-III группу инвалидности. Кроме того, были увеличены выплаты для семей в случае гибели бойца. Важно отметить, что эти изменения не касаются боевых действий.

Речь идет о компенсациях, выплачиваемых в случаях, когда военный погиб или получил ранения во время прохождения военной службы, но не в условиях боевых действий. Ранее размер компенсации при гибели военного (не в боевых условиях) составлял 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Следовательно, единовременная денежная помощь в случае гибели (смерти) защитника или защитницы Украины выплачивается членам семьи в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года, в котором произошла гибель (смерть). Прожиточный минимум составляет 3 028 гривен, что означает, что выплата составляет 2 миллиона 271 тысячу гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.

Мы также писали, что компенсация за погибшего или пропавшего без вести военнослужащего предоставляется близким родственникам за государственный счет. При этом факт развода родителей погибшего военного не влияет на выплату компенсации.