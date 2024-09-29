Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Выплаты вдовам военных в Украине — какой размер помощи в 2024 году arrow

Выплаты вдовам военных в Украине — какой размер помощи в 2024 году

29 сентября 2024 13:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие выплаты получают вдовы военных в Украине — детали
Военная форма и флаг. Фото: Depositphotos
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине при гибели военнослужащего его жена имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца. Члены семей погибших защитников также могут получить единовременную финансовую помощь от государства.

Новини.LIVE рассказывают, какую помощь можно получить при гибели украинского защитника.

Читайте также:

Пенсия по потере кормильца

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, могут получить досрочную пенсию по возрасту после достижения 50 лет.

Для оформления пенсии необходимо иметь страховой стаж не менее 20 лет. Важно отметить, что по достижении 55 лет пенсия по потере кормильца предоставляется родителям и жене (мужу) независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсии по потере кормильца для родственников военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, определяется следующим образом:

  • Для одного из родителей или жены (супруга) — 70% денежного довольствия погибшего, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Минимальная пенсионная выплата не может быть менее 7 800 гривен.
  • Для ребенка — также 70% денежного довольствия погибшего. Если детей несколько, каждый из них получает по 50% денежного довольствия, но не менее 6 100 гривен на каждого ребенка.

Единовременная выплата 15 миллионов

Члены семей защитников Украины, погибших на фронте или умерших в течение года после получения ранения, имеют право на государственную помощь. Размер единовременного пособия будет составлять не менее 15 миллионов гривен.

Следует подчеркнуть, что эта помощь выплачивается не только семьям украинцев, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые законно выполняли военную службу и защищали суверенитет Украины.

Законодательство определяет круг лиц, имеющих право на выплаты после гибели военнослужащего, в которые входят:

  • Дети (включая усыновленных), рожденные после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав при жизни.
  • Вдова или вдовец.
  • Родители или усыновители погибшего при условии, что они не были лишены родительских прав, или их права были восстановлены.
  • Внуки погибшего, если к моменту его смерти их родители также умерли.
  • Гражданские супруги и мужья, при условии, что они не состоят в других официальных браках, а факт совместного проживания подтвержден судебным решением.
  • Другие лица, по закону находившиеся на содержании погибшего.

Важно отметить, что согласно закону 15 миллионов гривен распределяются между всеми членами семьи в равных частях.

Какие еще выплаты можно получить

Недавно Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении размеров денежных компенсаций для военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения и имеющих I-III группу инвалидности. Кроме того, были увеличены выплаты для семей в случае гибели бойца. Важно отметить, что эти изменения не касаются боевых действий.

Речь идет о компенсациях, выплачиваемых в случаях, когда военный погиб или получил ранения во время прохождения военной службы, но не в условиях боевых действий. Ранее размер компенсации при гибели военного (не в боевых условиях) составлял 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Следовательно, единовременная денежная помощь в случае гибели (смерти) защитника или защитницы Украины выплачивается членам семьи в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года, в котором произошла гибель (смерть). Прожиточный минимум составляет 3 028 гривен, что означает, что выплата составляет 2 миллиона 271 тысячу гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.

Мы также писали, что компенсация за погибшего или пропавшего без вести военнослужащего предоставляется близким родственникам за государственный счет. При этом факт развода родителей погибшего военного не влияет на выплату компенсации.

война смерть финансовая помощь семья деньги военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:25 На Одесчине работник порта "Южный" репостил советскую символику

14:06 Финансовая помощь ВПЛ с 1 октября — кому нужно писать новое заявление на выплаты

14:00 Осенние холода все ближе — прогноз погоды в Харькове на завтра

13:59 Хотел попасть в Молдову с фиктивными правами — на Одесчине разоблачили мошенника

13:59 В ТЦК объяснили, как попасть к ним на службу

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

13:54 Леоненко рассказал, когда Шахтер уволит Пушича

13:51 Строительство метро на Виноградарь обойдется на 8 млрд грн дороже — причина

13:30 В Google Maps появились первые переименованные улицы Одессы — какие именно

13:05 Зеленский отреагировал на удар по Запорожью и назвал количество недельных атак

13:00 Выплаты вдовам военных в Украине — какой размер помощи в 2024 году

14:25 На Одесчине работник порта "Южный" репостил советскую символику

14:06 Финансовая помощь ВПЛ с 1 октября — кому нужно писать новое заявление на выплаты

14:00 Осенние холода все ближе — прогноз погоды в Харькове на завтра

13:59 Хотел попасть в Молдову с фиктивными правами — на Одесчине разоблачили мошенника

13:59 В ТЦК объяснили, как попасть к ним на службу

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

13:54 Леоненко рассказал, когда Шахтер уволит Пушича

13:51 Строительство метро на Виноградарь обойдется на 8 млрд грн дороже — причина

13:30 В Google Maps появились первые переименованные улицы Одессы — какие именно

13:05 Зеленский отреагировал на удар по Запорожью и назвал количество недельных атак

13:00 Выплаты вдовам военных в Украине — какой размер помощи в 2024 году

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд