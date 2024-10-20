Денежная помощь семьям погибших военных-2025 — какие будут выплаты

Прощание с погибшим военным. Фото: УНІАН

В Украине в 2025 году семьи погибших военнослужащих будут иметь право на получение денежной помощи, что может достигать 15 миллионов гривен в зависимости от обстоятельств гибели. Для получения выплат необходимо подготовить определенный пакет документов и подать его в соответствующие органы.

О том, кто может получить выплаты и каков размер денежной помощи, рассказывает OBOZ.UA.

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Кто имеет право на выплаты

В 2025 году денежные выплаты семьям погибших военнослужащих останутся на уровне 15 миллионов гривен до отмены военного положения. Целью решения правительства Украины является поддержка семей погибших героев, отдавших свою жизнь в защиту страны. Денежную помощь могут получить ближайшие родственники погибшего военнослужащего.

К таким лицам относятся:

родители погибшего;

супругов (супруг или жена);

дети до 18 лет (включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего);

иждивенцы погибшего, получавшие от него основную финансовую помощь.

Право на выплаты также имеют совершеннолетние дети до 23 лет, если они учатся и получали алименты. Братья, сестры и внуки погибшего, ставшие лицами с инвалидностью до 18 лет и находившиеся на полном содержании погибшего, также могут получить денежную помощь. Выплаты распределяются равными частями между всеми правомерными членами семьи. Однако родственники, проживающие за границей или осужденные за государственную измену или сотрудничество с агрессором, не имеют права на эти выплаты.

Каков размер выплат в 2025 году

Основная сумма выплаты для семей погибших военных составляет 15 миллионов гривен, и эта сумма будет оставаться фиксированной во время военного положения, а правительство сможет пересмотреть ее только после его завершения.

Для получения денежной помощи родственники погибшего должны собрать определенный пакет документов и подать их в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) или через государственный портал Дія. Необходимые документы включают:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ о причинах и обстоятельствах гибели;

выписка из личного дела о составе семьи;

свидетельство о смерти военнослужащего;

свидетельство о рождении погибшего (для выплаты родителям);

свидетельство о браке (для выплаты супругам);

свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям).

Важно, что процесс подачи документов упростился благодаря возможности подачи через порталы Дія и ЦНАП (Центры предоставления административных услуг), что позволяет родственникам погибших быстрее получать необходимую помощь.

Что еще нужно знать

Напомним, государство установило выплаты семьям погибших защитников Украины на уровне 15 миллионов гривен. Однако, по словам военного юриста Тараса Боровского, с выплатами не все так просто и получить сразу эти деньги невозможно.

Также мы рассказывали, что в Украине в случае гибели военнослужащего его жена имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца. Члены семей погибших защитников также могут получить единовременную финансовую помощь от государства.