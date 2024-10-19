Сума компенсації за загиблого воїна ЗСУ ділиться між всіма членами родини

Меморіал в пам'ять про загиблих захисників України. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, держава встановила виплати родинам загиблих захисників України на рівні 15 мільйонів гривень. Проте з виплатами не все так просто і отримати відразу ці гроші неможливо.

Про нюанси виплат родинам загиблих розповів в етері Вечір.LIVE військовий юрист Тарас Боровський.

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За його словами, сума у 15 мільйонів гривень не є такою вже й "космічною" з огляду на те, що її виплачують не відразу. А ще слід врахувати, що сума розподіляється між усіма членами родини, які мають право на компенсацію.

"Спершу члени сімʼї отримують 20% від суми — 3 млн грн. Інші 80% родині виплачують протягом 40 місяців рівними частинами", — зазначив юрист.

Нагадаємо, через широкомасштабну агресію Росії проти України частина українських військових потрапила в полон. Після звільнення з полону вони мають право на демобілізацію, а також на фінансову допомогу.

Ми також писали, що постанова Кабміну внесла зміни до порядку виплати одноразової грошової компенсації за загиблого військового. Але сума компенсації залишається такою, як і раніше.