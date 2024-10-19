Сумма компенсации за погибшего воина ВСУ делится между всеми членами семьи

Мемориал в память о погибших защитниках Украины. Фото: Новини.LIVE

Как известно, государство установило выплаты семьям погибших защитников Украины на уровне 15 миллионов гривен. Однако с выплатами не все так просто, и получить сразу эти деньги невозможно.

О нюансах выплат семьям погибших рассказал в эфире Вечір.LIVE военный юрист Тарас Боровский.

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По его словам, сумма в 15 миллионов гривен не такая уж "космическая", учитывая, что ее выплачивают не сразу. А еще следует учесть, что сумма распределяется между всеми членами семьи, имеющими право на компенсацию.

"Сначала члены семьи получают 20% от суммы — 3 млн грн. Остальные 80% семье выплачивают в течение 40 месяцев равными частями", — отметил юрист.

Напомним, из-за широкомасштабной агрессии России против Украины часть украинских военных попала в плен. После освобождения из плена они имеют право на демобилизацию, а также на финансовую помощь .

Мы также писали, что постановление Кабмина внесло изменения в порядок выплаты единовременной денежной компенсации за погибшего военного. Но сумма компенсации остается прежней.