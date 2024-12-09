Загибель військовослужбовця - оформлення документів та де оформлювати свідоцтво про смерть

Похорон загиблого військовослужбовця. Фото: "Цензор"

На те, щоб оформити свідоцтво про смерть, родичі загиблого військовослужбовця мають один рік з моменту загибелі. Документи потрібно подавати до РАЦС.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Перед оформленням документів родина загиблого військовослужбовця має дізнатися, чи оформила військова частина свідоцтво про смерть військового.

Якщо у військовій частині це не зробили, то у родини загиблого військовослужбовця є один рік з моменту загибелі воїна.

Свідоцтво про смерть оформлюється у органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) за зареєстрованим місцем проживання військовослужбовця, місцем загибелі чи місцем поховання.

Які документи треба подати до РАЦС

Родичі загиблого військового мають надати до РАЦС відповідні документи.

Це, зокрема, лікарську довідку про смерть (форма 106/о). Цю довідку має видати патологоанатом після дослідження тіла загиблого військовослужбовця.

Форму 106/о треба подавати разом із заявою про державну реєстрацію смерті.

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