Законный представитель может получить деньги за семью погибшего воина

Прощание с погибшим воином. Фото: Курненская территориальная громада

Согласно действующему украинскому законодательству, близкие родственники погибших военных имеют право на государственную выплату. Ее можно получить как лично, так и при посредничестве законных представителей этих лиц. Для этого надо оформить доверенность, например, в одном из украинских консульств, если эти родственники находятся за рубежом.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выплаты родственникам погибшего военного

Близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на единовременную денежную помощь. Эта выплата начисляется по двум разным принципам.

Если военнослужащий оформил личное распоряжение, то средства получат люди, которые указаны в этом документе. Также деньги будут выплачены несовершеннолетним детям и недееспособным родителям военного, даже если они и не указаны в личном распоряжении.

Если личное распоряжение не было составлено, то список близких родственников, которым будет предоставлена денежная помощь, определяется законодательством. Эти родственники, кроме того, делятся на две очереди наследования, первую и вторую, с соответствующей степенью приоритетности.

Читайте также:

Нужна доверенность на выплату

К юристам обратились граждане по вопросу выплаты за погибшего военнослужащего. Эти граждане(дети военного, погибшего на фронте) сейчас находятся за границей.

Они поинтересовались, есть ли возможность получить средства не лично, а с помощью законного представителя. Юристы заверили, что такой шаг является вполне правомерным.

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе матери детей погибшего военного: "Как законный представитель своих детей, Вы имеете на это право". Юрист Владислав Дерий объяснил, как это сделать: "Если дети погибшего военного не могут приехать, то им нужно оформить на Вас доверенность. Это можно сделать в консульстве Украины или у иностранного нотариуса с проставлением апостиля".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в украинском законодательстве возникла правовая коллизия относительно возвращения государственных выплат семьями военнослужащих, которых ранее ошибочно признали погибшими или пропавшими без вести.

По словам правозащитницы Людмилы Денисовой, ранее семьи получали компенсации вполне законно, на основании судебных решений и действующих на тот момент норм. В то же время впоследствии в законодательстве появилась норма о "добровольном" возврате таких средств, которая сейчас трактуется государственными органами по-разному.

Новини.LIVE сообщали о том, когда начинаются выплаты родственникам погибших военнослужащих.

Для того, чтобы начать получать выплату за погибшего военнослужащего, его родственники должны предоставить свидетельство о смерти военного. Но не всегда это свидетельство можно получить по объективным причинам. В таком случае требуется решение суда об объявлении военнослужащего умершим.