Братья не получат выплату за погибшего военного

Близкие родственники военнослужащего имеют право на получение выплаты в случае гибели военного. Но не все родственники могут претендовать на такую выплату. В частности, родные братья не входят в список родственников, которые имеют право на наследование этой денежной помощи.

Выплата родственникам погибшего

Государство гарантирует украинским военнослужащим ряд единовременных выплат. Также на выплаты могут претендовать и близкие родственники военных.

Это, в частности, может произойти тогда, когда военнослужащий погиб во время боевых действий. Тогда единовременная денежная помощь будет начислена на банковские счета близких родственников.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась нюансами выплаты родственникам погибшего военного. В частности, ее заинтересовало, получат ли деньги родные братья военнослужащего.

Братья не подпадают под выплаты

Юристы отметили, что теоретически эта категория родственников может претендовать на выплату в случае гибели военнослужащего, который является их родным братом. Но это возможно только в случае составления самим военным личного распоряжения, если в этом документе будут указаны его родные братья.

Если же такого документа нет, ситуация меняется. Адвокат Ангелина Лысак отметила: "Если погибший не написал личное распоряжение, в котором указал родных братьев, то нет, родные братья права на такие выплаты не имеют".

Специалисты также напомнили, какие именно категории близких родственников имеют право на получение выплат. Это жена/муж, родители, дети и даже внуки, если их родители на момент гибели военного уже умерли.

Для того, чтобы начать получать выплату за погибшего военнослужащего, его родственники должны предоставить свидетельство о смерти военного. Но не всегда это свидетельство можно получить по объективным причинам. В таком случае требуется решение суда об объявлении военнослужащего умершим.

Согласно действующему украинскому законодательству, близкие родственники погибших военных имеют право на государственную выплату. Ее можно получить как лично, так и при посредничестве законных представителей этих лиц. Для этого надо оформить доверенность, например, в одном из украинских консульств, если эти родственники находятся за рубежом.