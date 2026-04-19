Хвороби близьких родичів: військовий має право на грошову допомогу

Українські військові. Фото: 79 ОДШБр

Українські військові можуть отримати від держави одноразову грошову допомогу. Така допомога надається у випадку захворювання близьких родичів військового. Хвороби при цьому мають бути підтверджені документально.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Виплати і допомоги військовослужбовцю

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на отримання різноманітних державних виплат. Перш за все це щомісячні виплати, зокрема, зарплата, доплати за науковий ступінь тощо.

Також військовим належить ціла низка одноразових виплат. Це, наприклад, грошова допомога.

Військовослужбовець може претендувати на одноразову грошову допомогу у різних випадках. Зокрема, через певні сімейні обставини.

Хвороба самого військового і його родичів

У Міністерстві оборони пояснили, які сімейні обставини надають таке право військовому. Це, наприклад, порушення стану здоров’я самого військовослужбовця.

Також військовий має право подати документи у випаду хвороби його (її) дружини (чоловіка). Також ця норма розповсюджується на порушення стану здоров’я дітей та батьків військовослужбовця.

У військовому відомстві наголосили на ключовій умові, дотримання якої уможливлює цю одноразову виплату. Хвороба родичів військовослужбовця має бути підтверджена відповідними медичними документами.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яку виплату отримає воїн, у якого народилася дитина.

Військовослужбовець має право на отримання грошової допомоги, якщо у нього під час військової служби народилася дитина. На таку ж виплату військовий може претендувати і тоді, коли всиновлює дитину.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що гроші за полоненого виплачуються повністю з особистим розпорядженням.

Виплати родичам полоненого військовослужбовця залежать від того, склав військовий особисте розпорядження чи ні. У випадку наявності цього документу особи, вказані у розпорядженні, отримають усю суму. Якщо ж особистого розпорядження немає, то близькі родичі зможуть претендувати лише на частину грошової допомоги.