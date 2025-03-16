Виплати військовим за народження дитини - розмір допомоги

Військовослужбовець з дитиною. Фото: "Вечірній Київ"

Військовослужбовець має право на отримання грошової допомоги, якщо у нього під час військової служби народилася дитина. На таку ж виплату військовий може претендувати і тоді, коли всиновлює дитину.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовець має право під час служби у Збройних силах України на отримання різноманітних виплат.

До цих виплат входить, зокрема, і допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Виплата на своїх і усиновлених дітей

Така допомога виплачується, зокрема, тоді, коли у військовослужбовця народжується дитина.

Така ж виплата надається військовому і тоді, коли він всиновлює дитину.

Допомога виплачується один раз на рік, розмір виплати дорівнює місячному грошовому забезпеченню.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримують військовослужбовці, які перебувають при штабах підрозділів.

Додамо, ми повідомляли про те, як часто виплачується матеріальна допомога військовослужбовцям Збройних сил України.