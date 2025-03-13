Виплати для військових у штабах — усі види виплат для штабних військовослужбовців

Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Українські військові мають право на додаткову винагороду, навіть проходячи службу у штабах підрозділів. Виплати, розміри яких варіюються від 50 до 100 тисяч гривень на місяць, залежать від того, де і як саме виконують свої бойові чи спеціальні завдання штабні військові.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати для тих, хто у штабі

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні доплати та винагороди.

Зокрема, винагорода нараховується за виконання бойових чи спеціальних завдань.

Право на такі виплати мають не тільки ті військові, які перебувають на передовій, а і військовослужбовці, які служать у штабах підрозділів.

Розміри винагороди для штабних військових

Існує два види виплат для таких військовослужбовців.

Базовим розміром виплат є 50 тисяч за повний місяць виконання бойових чи спеціальних завдань.

Якщо ж штабний військовослужбовець виконує свої завдання і на лінії бойового зіткнення — то сума виплати за повний місяць збільшується удвічі, до 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців отримуватиме 100 тисяч гривень в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, кому з українських військових додатково виплачуватимуть по 30 тисяч гривень.