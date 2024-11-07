Грошова винагорода для військових — хто має право на доплати у 15-30 тис. грн

Український військовий. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Держава гарантує військовослужбовцям матеріальне, грошове та різні види забезпечення в обсязі відповідно до умов військової служби. Зокрема, для стимулювання закріплення кваліфікованих військових кадрів передбачена також додаткова винагорода.

Про це повідомляє профільне видання "АрміяInform".

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Так, на період дії воєнного стану керівному та інструкторсько-викладацькому складу навчальних військових частин нараховують додаткову винагороду.

Йдеться про військовослужбовців, які працюють у навчальних центрах, військових частинах, навчальних підрозділах, школах підготовки. Виплата такої додаткової винагороди встановлена на рівні від 15 тис. до 30 тис. гривень.

Згідно з рішенням міністра оборони, затверджений перелік конкретних навчальних військових частин та посад керівного та інструкторсько-викладацького складу, хто має право на додаткову винагороду.

Додаткові кошти нараховують військовим, залученим до підготовки та навчання персоналу, з дати початку проведення підготовки в навчальних військових частинах до дати завершення.

При цьому така винагорода надається незалежно від кількості занять, які було проведено керівним та інструкторсько-викладацьким складом за час здійснення підготовки персоналу.

Нараховують виплату і військовим, які допущені до тимчасового виконання обов’язків за посадами інструкторів, а також тим, хто прибув у спеціальне відрядження у центри підготовки.

Правила оформлення додаткової виплати

Додаткову виплату керівному та інструкторсько-викладацькому складу здійснюють на підставі наказу командира військової частини, а командирам частин — наказу вищого командира за підпорядкованістю.

Підготовка проєктів відповідних наказів про залучення інструкторів до підготовки та виплати додаткової винагороди відбувається на основі рапортів командирів підрозділів про дні підготовки персоналу. Необхідні також звітні документи щодо здійснення підготовки. А саме:

розпорядження на виконання підготовки;

наказ командира навчальної військової частини про підготовку;

інформація про розклади занять;

журнал обліку бойової підготовки;

план-конспект занять;

відомість визначення індивідуальної оцінки, оціночна відомість щодо нормативів з навчальних предметів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на роботу запрошують людей, у яких є знання міжнародної програми навчання бойових медиків (ТССС). Інструкторів у свої батальйони шукає бригада спецпризначення "Азов".

Також ми писали, що для ЗСУ шукають людей, які вміють керувати авто, трактором або екскаватором. Набирають працівників у бригаду "Азов".