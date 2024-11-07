Денежное вознаграждение для военных — кто имеет право на доплаты в 15-30 тыс. грн

Украинский военный. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Государство гарантирует военнослужащим материальное, денежное и разные виды обеспечения в объеме в соответствии с условиями военной службы. В частности, для стимулирования закрепления квалифицированных военных кадров предусмотрено дополнительное вознаграждение.

Об этом сообщает профильное издание "АрмияInform".

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Так, на период действия военного положения руководящему и инструкторско-преподавательскому составу учебных воинских частей начисляется дополнительное вознаграждение.

Речь идет о военнослужащих, работающих в учебных центрах, воинских частях, учебных подразделениях, школах подготовки. Выплата такого дополнительного вознаграждения установлена на уровне от 15 тыс. до 30 тыс. гривен.

Согласно решению министра обороны, утвержден перечень конкретных учебных воинских частей и должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава, имеющих право на дополнительное вознаграждение.

Дополнительные средства начисляют военным, вовлеченным в подготовку и обучение персонала, с даты начала проведения подготовки в учебных воинских частях до даты завершения.

При этом такое вознаграждение предоставляется независимо от количества занятий, проведенных руководящим и инструкторско-преподавательским составом за время подготовки персонала.

Начисляют выплату и военным, которые допущены к временному исполнению обязанностей на должностях инструкторов, а также прибывшим в специальную командировку в центры подготовки.

Правила оформления дополнительной выплаты

Дополнительную выплату руководящему и инструкторско-преподавательскому составу осуществляют по приказу командира воинской части, а командирам частей — по приказу высшего командира по подчиненности.

Подготовка проектов соответствующих приказов о привлечении инструкторов к подготовке и выплате дополнительного вознаграждения производится на основе рапортов командиров подразделений о днях подготовки персонала. Необходимы также отчетные документы по осуществлению подготовки. А именно:

распоряжение на выполнение подготовки;

приказ командира учебной воинской части о подготовке;

информация о расписаниях занятий;

журнал учета боевой подготовки;

план-конспект занятий;

ведомость определения индивидуальной оценки, оценочная ведомость по нормативам по учебным предметам.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на работу приглашают людей, у которых есть знание международной программы обучения боевым медикам (ТССС). Инструкторов в свои батальоны ищет бригада спецназначения "Азов".

Также мы писали, что для ВСУ ищут людей, умеющих управлять авто, трактором или экскаватором. Набирают работников в бригаду "Азов".