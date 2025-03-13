Выплаты для военных в штабах — все виды выплат для штабных военнослужащих

Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военные имеют право на дополнительное вознаграждение, даже проходя службу в штабах подразделений. Выплаты, размеры которых варьируются от 50 до 100 тысяч гривен в месяц, зависят от того, где и как именно выполняют свои боевые или специальные задачи штабные военные.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты для тех, кто в штабе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные доплаты и вознаграждения.

В частности, вознаграждение начисляется за выполнение боевых или специальных задач.

Право на такие выплаты имеют не только те военные, которые находятся на передовой, а и военнослужащие, которые служат в штабах подразделений.

Размеры вознаграждения для штабных военных

Существует два вида выплат для таких военнослужащих.

Базовым размером выплат является 50 тысяч за полный месяц выполнения боевых или специальных задач.

Если же штабной военнослужащий выполняет свои задачи и на линии боевого соприкосновения — то сумма выплаты за полный месяц увеличивается вдвое, до 100 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих будет получать 100 тысяч гривен в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, кому из украинских военных дополнительно будут выплачивать по 30 тысяч гривен.