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У воина родился ребенок — какую выплату он получит

16 марта 2025 06:17
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты военным за рождение ребенка - размер помощи
Военнослужащий с ребенком. Фото: "Вечірній Київ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий имеет право на получение денежной помощи, если у него во время военной службы родился ребенок. На такую же выплату военный может претендовать и тогда, когда усыновляет ребенка.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащий имеет право во время службы в Вооруженных силах Украины на получение различных выплат.

К этим выплатам входит, в частности, и помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Выплата на своих и усыновленных детей

Такая помощь выплачивается, в частности, тогда, когда у военнослужащего рождается ребенок.

Такая же выплата предоставляется военному и тогда, когда он усыновляет ребенка.

Помощь выплачивается один раз в год, размер выплаты равен месячному денежному обеспечению.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают военнослужащие, которые находятся при штабах подразделений.

Добавим, мы сообщали о том, как часто выплачивается материальная помощь военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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