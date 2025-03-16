Выплаты военным за рождение ребенка - размер помощи

У воина родился ребенок — какую выплату он получит
Военнослужащий имеет право на получение денежной помощи, если у него во время военной службы родился ребенок. На такую же выплату военный может претендовать и тогда, когда усыновляет ребенка.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Денежная помощь для военнослужащих ВСУ
Военнослужащий имеет право во время службы в Вооруженных силах Украины на получение различных выплат.
К этим выплатам входит, в частности, и помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Выплата на своих и усыновленных детей
Такая помощь выплачивается, в частности, тогда, когда у военнослужащего рождается ребенок.
Такая же выплата предоставляется военному и тогда, когда он усыновляет ребенка.
Помощь выплачивается один раз в год, размер выплаты равен месячному денежному обеспечению.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают военнослужащие, которые находятся при штабах подразделений.
Добавим, мы сообщали о том, как часто выплачивается материальная помощь военнослужащим Вооруженных сил Украины.
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