Выплаты военным за рождение ребенка - размер помощи

Военнослужащий с ребенком. Фото: "Вечірній Київ"

Военнослужащий имеет право на получение денежной помощи, если у него во время военной службы родился ребенок. На такую же выплату военный может претендовать и тогда, когда усыновляет ребенка.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащий имеет право во время службы в Вооруженных силах Украины на получение различных выплат.

К этим выплатам входит, в частности, и помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Выплата на своих и усыновленных детей

Такая помощь выплачивается, в частности, тогда, когда у военнослужащего рождается ребенок.

Такая же выплата предоставляется военному и тогда, когда он усыновляет ребенка.

Помощь выплачивается один раз в год, размер выплаты равен месячному денежному обеспечению.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают военнослужащие, которые находятся при штабах подразделений.

Добавим, мы сообщали о том, как часто выплачивается материальная помощь военнослужащим Вооруженных сил Украины.