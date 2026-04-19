Болезни близких родственников: военный имеет право на денежную помощь

Украинские военные. Фото: 79 ОДШБр

Украинские военные могут получить от государства единовременную денежную помощь. Такая помощь предоставляется в случае заболевания близких родственников военного. Болезни при этом должны быть подтверждены документально.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Выплаты и пособия военнослужащему

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на получение различных государственных выплат. Прежде всего это ежемесячные выплаты, в частности, зарплата, доплаты за научную степень и тому подобное.

Также военным принадлежит целый ряд единовременных выплат. Это, например, денежная помощь.

Военнослужащий может претендовать на единовременную денежную помощь в различных случаях. В частности, из-за определенных семейных обстоятельств.

Болезнь самого военного и его родственников

В Министерстве обороны объяснили, какие семейные обстоятельства предоставляют такое право военному. Это, например, нарушение состояния здоровья самого военнослужащего.

Также военный имеет право подать документы в случае болезни его (ее) жены (мужа). Также эта норма распространяется на нарушение состояния здоровья детей и родителей военнослужащего.

В военном ведомстве отметили ключевое условие, соблюдение которого делает возможным эту единовременную выплату. Болезнь родственников военнослужащего должна быть подтверждена соответствующими медицинскими документами.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какую выплату получит воин, у которого родился ребенок.

Военнослужащий имеет право на получение денежной помощи, если у него во время военной службы родился ребенок. На такую же выплату военный может претендовать и тогда, когда усыновляет ребенка.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что деньги за пленного выплачиваются полностью по личному распоряжению.

Выплаты родственникам пленного военнослужащего зависят от того, составил военный личное распоряжение или нет. В случае наличия этого документа лица, указанные в распоряжении, получат всю сумму. Если же личного распоряжения нет, то близкие родственники смогут претендовать только на часть денежной помощи.