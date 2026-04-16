Смерть і народження в сім'ї військового: держава надає грошову допомогу

Військовослужбовиця з немовлям. Фото: Львівська міська рада

Українська держава здійснює фінансове забезпечення військовослужбовців ЗСУ не тільки у рамках, визначених стандартними виплатами (зарплатою і бойовими). Це також і одноразові грошові допомоги у зв’язку із сімейними обставинами. Такими обставинами можуть бути як смерть близького родича, так і народження дитини у військового.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Одноразові виплати військовослужбовцям

Військовослужбовці Збройних сил України отримують від держави не тільки регулярні грошові виплати. Для військових держава гарантує і різноманітну одноразову грошову допомогу.

Ця допомога може надаватися за наявності різних підстав. Це, зокрема, різноманітні сімейні обставини.

Так, військовий може подати заяву на грошову допомогу у випадку смерті його дружини (чоловіка). Також це правило стосується смерті батьків чи дітей військовослужбовця.

Розмір виплати після народження дитини у військового

Крім такої трагічної сімейної обставини, є й значно позитивніші події у особистому житті військового. Це, наприклад, народження дітей.

Військовослужбовець має право на отримання грошової допомоги у випадку народження у нього (його дружини) дитини. Також ця виплата розповсюджується і на процес всиновлення.

У Міноборони пояснили, якою є ця сума. Згідно з рішенням міністра оборони України, така допомога виплачується військовослужбовцям один раз на рік в розмірі місячного грошового забезпечення.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що в уряді планують змінити умови грошового забезпечення військових.

Вже цьогоріч для військовослужбовців в Україні можуть запровадити контрактну форму служби з диференційованою оплатою. Міноборони зараз проводить аудит грошового забезпечення захисників.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що омбудсмен пояснила, коли зростуть виплати у Збройних силах України.

Підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців можливе лише за виконання трьох ключових умов. При цьому реалізація однієї з них значною мірою залежить від позиції міжнародних партнерів.