Гроші військовим на лікування після полону: три варіанти виплат

Повернення військових з полону. Фото: Facebook Зеленського

Після повернення з російського полону держава має надати військовослужбовцям усю необхідну допомогу. Це, зокрема, медична та психологічна допомога. Та, крім того, військові отримають одноразову виплату і щорічну допомогу за увесь час перебування у полоні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Медична і психологічна допомога після полону

Військовослужбовці, які проходять службу в Збройних силах України, мають право на різноманітні виплати та усю можливу допомогу від держави. Це ж стосується і тих військових, які були звільнені з російського полону.

У Міністерстві оборони розповіли, яку допомогу отримують військовослужбовці після полону. Перш за все це медична допомога: "Одразу після звільнення з полону людину приймають у визначеному закладі охорони здоров’я, де пацієнт проходить первинний медичний огляд".

Також за потреби військовослужбовцю нададуть психологічну допомогу. Військовий після полону має право на повноцінну реабілітацію та відновлення.

Читайте також:

Гроші для колишніх полонених

Крім того, держава забезпечує полоненим відповідне грошове забезпечення. Перш за все це одноразова виплата розміром 100 тисяч гривень.

Також військовий має право на щорічну допомогу. Вона нараховується на рахунок військовослужбовця протягом усього часу перебування у полоні.

Військовослужбовець, який повернувся з полону, згідно із законом має право на 90-денну відпустку. Вона є повністю оплачуваною. Тож військовий отримає усі належні йому виплати у випадку вибуття у відпустку.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, куди треба звертатися військовослужбовцю, який не отримав бойові виплати.

Якщо військовослужбовець з якихось причин не отримав повністю чи недоотримав бойові виплати, він має звернутися до фінансової служби своєї військової частини. Якщо на цьому рівні він не отримає відповіді і не відновить бойові виплати, військовий може звернутися до прокуратури чи навіть подати позов до суду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є варіанти виплати військовому після втрати працездатності.

Військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранень чи травм і частково втратили працездатність, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір цієї виплати залежить від статусу військового та обставин поранень чи травм.