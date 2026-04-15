Деньги военным на лечение после плена: три варианта выплат

Возвращение военных из плена. Фото: Facebook Зеленского

После возвращения из российского плена государство должно предоставить военнослужащим всю необходимую помощь. Это, в частности, медицинская и психологическая помощь. И, кроме того, военные получат единовременную выплату и ежегодную помощь за все время пребывания в плену.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Медицинская и психологическая помощь после плена

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на различные выплаты и всю возможную помощь от государства. Это же касается и тех военных, которые были освобождены из российского плена.

В Министерстве обороны рассказали, какую помощь получают военнослужащие после плена. Прежде всего это медицинская помощь: "Сразу после освобождения из плена человека принимают в определенном учреждении здравоохранения, где пациент проходит первичный медицинский осмотр".

Также при необходимости военнослужащему окажут психологическую помощь. Военный после плена имеет право на полноценную реабилитацию и восстановление.

Деньги для бывших пленных

Кроме того, государство обеспечивает пленным соответствующее денежное обеспечение. Прежде всего это единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен.

Также военный имеет право на ежегодную помощь. Она начисляется на счет военнослужащего в течение всего времени пребывания в плену.

Военнослужащий, который вернулся из плена, по закону имеет право на 90-дневный отпуск. Он является полностью оплачиваемым. Поэтому военный получит все причитающиеся ему выплаты в случае выбытия в отпуск.

Если военнослужащий по каким-то причинам не получил полностью или недополучил боевые выплаты, он должен обратиться в финансовую службу своей воинской части. Если на этом уровне он не получит ответа и не восстановит боевые выплаты, военный может обратиться в прокуратуру или даже подать иск в суд.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения или травмы и частично утратили трудоспособность, имеют право на единовременную денежную помощь. Размер этой выплаты зависит от статуса военного и обстоятельств ранений или травм.