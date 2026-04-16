Смерть и рождение в семье военного: государство оказывает денежную помощь

Военнослужащая с младенцем. Фото: Львовский городской совет

Украинское государство осуществляет финансовое обеспечение военнослужащих ВСУ не только в рамках, определенных стандартными выплатами (зарплатой и боевыми). Это также и единовременные денежные пособия в связи с семейными обстоятельствами. Такими обстоятельствами могут быть как смерть близкого родственника, так и рождение ребенка у военного.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Единовременные выплаты военнослужащим

Так, военный может подать заявление на денежную помощь в случае смерти его жены (мужа). Также это правило касается смерти родителей или детей военнослужащего.

Читайте также:

Размер выплаты после рождения ребенка у военного

Кроме такого трагического семейного обстоятельства, есть и значительно более позитивные события в личной жизни военного. Это, например, рождение детей.

Военнослужащий имеет право на получение денежной помощи в случае рождения у него (его жены) ребенка. Также эта выплата распространяется и на процесс усыновления.

В Минобороны объяснили, какова эта сумма. Согласно решению министра обороны Украины, такая помощь выплачивается военнослужащим один раз в год в размере месячного денежного обеспечения.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в правительстве планируют изменить условия денежного обеспечения военных.

Уже в этом году для военнослужащих в Украине могут ввести контрактную форму службы с дифференцированной оплатой. Минобороны сейчас проводит аудит денежного обеспечения защитников.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что омбудсмен объяснила, когда вырастут выплаты в Вооруженных силах Украины.

Повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих возможно лишь при выполнении трех ключевых условий. При этом реализация одного из них в значительной степени зависит от позиции международных партнеров.