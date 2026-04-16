Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Смерть и рождение в семье военного: государство оказывает денежную помощь

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 05:43
Военнослужащая с младенцем. Фото: Львовский городской совет

Украинское государство осуществляет финансовое обеспечение военнослужащих ВСУ не только в рамках, определенных стандартными выплатами (зарплатой и боевыми). Это также и единовременные денежные пособия в связи с семейными обстоятельствами. Такими обстоятельствами могут быть как смерть близкого родственника, так и рождение ребенка у военного.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Единовременные выплаты военнослужащим

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают от государства не только регулярные денежные выплаты. Для военных государство гарантирует и разнообразную единовременную денежную помощь.

Эта помощь может предоставляться при наличии различных оснований. Это, в частности, различные семейные обстоятельства.

Так, военный может подать заявление на денежную помощь в случае смерти его жены (мужа). Также это правило касается смерти родителей или детей военнослужащего.

Читайте также:

Размер выплаты после рождения ребенка у военного

Кроме такого трагического семейного обстоятельства, есть и значительно более позитивные события в личной жизни военного. Это, например, рождение детей.

Военнослужащий имеет право на получение денежной помощи в случае рождения у него (его жены) ребенка. Также эта выплата распространяется и на процесс усыновления.

В Минобороны объяснили, какова эта сумма. Согласно решению министра обороны Украины, такая помощь выплачивается военнослужащим один раз в год в размере месячного денежного обеспечения.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в правительстве планируют изменить условия денежного обеспечения военных.

Уже в этом году для военнослужащих в Украине могут ввести контрактную форму службы с дифференцированной оплатой. Минобороны сейчас проводит аудит денежного обеспечения защитников.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что омбудсмен объяснила, когда вырастут выплаты в Вооруженных силах Украины.

Повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих возможно лишь при выполнении трех ключевых условий. При этом реализация одного из них в значительной степени зависит от позиции международных партнеров.

выплаты военнослужащие семейные обстоятельства
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации